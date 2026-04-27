Svindeloplysninger: Anna Thygesen blev narret af falsk bankmedarbejder

61-årige Anna Thygesen blev svindlet for flere tusinde kroner af en svindler, der udgav sig for at være fra banken. Hun troede, at de sammen bekæmpede svindlerne, men da hendes mand opdagede, at deres fælleskonto var tom, blev det klart, at hun var blevet narret. En ny undersøgelse viser, at jo længere svindlen varer, jo hårdere bliver konsekvenserne for ofrene, der mister tillid til samfundet og isolerer sig. Anna Thygesen har fundet en måde at håndtere oplevelsen på ved at skrive en bog og tale med andre ofre.

61-årige Anna Thygesen blev svindlet for flere tusinde kroner af en svindler, der udgav sig for at komme fra banken. Det hele startede for godt 1,5 år siden, da en mand ringede til hende og påstod, at hendes MitID var blevet hacket.

Han lovede at hjælpe, hvis hun bare gav ham sine oplysninger. Over tre dage havde de gentagne samtaler, og Anna Thygesen troede, at de sammen bekæmpede svindlerne. Han fortalte hende, at mange andre bankkunder var taknemmelige for deres indsats. Men da hendes mand opdagede, at deres fælleskonto var tom, blev det klart, at hun var blevet narret.

Anna Thygesen føler sig misbrugt og har svært ved at komme sig over oplevelsen. En ny undersøgelse fra Roskilde Universitet for Det Kriminalpræventive Råd viser, at jo længere svindlen varer, og jo mere tillid ofrene har til svindleren, jo hårdere bliver konsekvenserne. Ofre bliver mistroiske, mister tillid til samfundet og isolerer sig. Rådet har identificeret fem former for kontaktbedrageri, herunder 'Teaterstykket', hvor svindlere udgiver sig for at være banken eller politiet.

Antallet af anmeldelser om denne type svindel er steget fra 726 i 2024 til 926 i 2025. Anna Thygesen oplevede selv, hvordan den længerevarende kontakt med svindleren satte sig i hende. Hun sammenligner det med at føle sig medskyldig, fordi hun ikke sagde fra. Ifølge rådets forebyggelseskonsulent, Karo Aaen, kan konsekvenserne være alvorlige, herunder depression og usikkerhed.

Anna Thygesen, der driver kommunikationsbureauet WeDoCommunication og har været vært på DR-programmet 'Forført af en svindler', har fundet en måde at håndtere oplevelsen på ved at skrive en bog og tale med andre ofre. Hun fortæller, at mange aldrig kommer sig over det og udvikler alvorlige psykiske problemer. En undersøgelse fra Rigspolitiet og Justitsministeriet viser, at 37.000 danskere blev udsat for kontaktbedrageri i 2024, en stigning på 10.000 fra året før.

Ofre mister i gennemsnit 13.500 kroner, mens nogle taber flere hundrede tusinde. Det Kriminalpræventive Råd efterlyser en styrket indsats mod digital svindel og mere støtte til ofre. Martin Røtoft Rasmussen, hvis 80-årige far blev udsat for investeringssvindel, understreger behovet for bedre hjælp til pårørende. Hans far læste en falsk artikel om Sofie Linde og investerede hele sin pensionsopsparing og tog et lån på en million kroner.

Martin Røtoft Rasmussen beskriver, hvordan hans far blev 'hjernevasket' af svindlerne og ikke var sig selv, da han opdagede bedrageriet





