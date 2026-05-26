Sverige sænker priser pga. Hormuz‑blokade, Danmark lancerer tørke‑overvågning og iranske spændinger stiger

Sveriges statsminister annoncerer prisreduktion efter blokaden i Hormuz, Danmark introducerer ny tørke‑overvågningsplatform, Iran truer USA, og danske sportspræstationer samt miljøinitiativer får fokus.

Sverige s statsminister Ulf Kristersson har ifølge SVT meddelt, at regeringen vil indføre en prisreduktion som reaktion på den aktuelle blokade i Hormuzstrædet samt de økonomiske følger, som denne konflikt har haft på energimarkederne.

Kristersson understregede, at selvom en eventuel afslutning på krigen skulle ske i morgen, vil der stadig være vedvarende økonomiske konsekvenser for resten af året. Den svenske regering ser prisreduktionen som et nødvendigt skridt for at afbøde de stigende leveomkostninger, som både husholdninger og virksomheder oplever som følge af den forstyrrede olie- og gasseforsyning. I en separat udvikling har den danske regering lanceret en ny tørkeovervågnings‑hjemmeside, der samler data om jordens fugtighed, nedbør, jordvandsniveauer, planteaktivitet og et satellitbaseret tørkeindeks.

Professor Michael Butts, som har været med til at udvikle platformen, forklarer i en pressemeddelelse, at tørke er blevet et stadig mere presserende emne i Danmark på grund af den globale opvarmning og de mere ekstreme tørkeperioder, som landet nu oplever. Overvågningstjenesten skal gøre myndigheder, landmænd og borgere i stand til at træffe bedre beslutninger om vandforvaltning og afgrødevalg, så Danmark kan reducere de økonomiske tab, som tørkeperioder tidligere har forårsaget.

Iran har i en skriftlig udtalelse, der blev offentliggjort af Reuters, anklaget USA for at være ansvarlig for de aggressive handlinger i Mellemøsten, herunder den nylige blokade i Hormuz. Irans øverste leder, Mojtaba Khamenei, truede med at angribe amerikanske mål, hvis Iran skulle føle sig truet, og erklærede, at de amerikanske militærbaser i regionen ikke længere ville være beskyttede.

USA har på den anden side bekræftet, at de har udført angreb i det sydlige Iran, som de beskriver som selvforsvar, og som har rettet sig mod både skibe og missilramper. På idrættens front har dansk hækkeløber Sebastian Monneret sat ny rekord ved et atletikstævne i Belgien med en tid på 49,81 sekunder, hvilket gør ham til den første danske løber, der har brudt 50‑sekundersmuren.

Monneret, der er medlem af Sparta Atletik og Løb, udtrykte stor begejstring for sin præstation og understregede, hvor vigtig hver millisekund er i en sport, hvor marginerne er så små. Samtidig følger danske medier med i Giro d'Italia, hvor Jonas Vingegaard har gode chancer for at udbygge sin føring i klassementet. I Ukraine har hovedstaden Kyiv oplevet et af de største angreb i halvandet år, med 90 missiler og 600 droner fra Rusland på blot én dag.

Angrebet har forårsaget omfattende ødelæggelser, herunder tab af omkring én million dollars i omsætning for flere caféer og restauranter, ifølge et analytisk centre for den ukrainske restaurantbranche. På den indenlandske scene har politiet i Assens Kommune rapporteret om en voldelig episode, hvor en mand blev stukket flere gange af en kvinde i en familiær konflikt. Begge parter er i øjeblikket uden livsfare, men sagen vil blive behandlet i et lukket grundlovsforhør.

Miljømæssigt har Odder Kommune igangsat undersøgelser i Lerdrup Bugt for at vurdere muligheden for at omdanne området til et kvælstofvådområde, som kan fange overskydende næringsstoffer før de løber ud i Horsens Fjord. Projektet er en del af den grønne trepart, som har sat sig for at omdanne 400.000 hektar landbrugsjord til vådområder inden 2030, med mål om at reducere eutrofiering af danske vandløb og kystområder.

Klimakommissær Anders Dolmer Dam forklarer, at landbrugets produktivitet har medført øgede udledninger af kvælstof, som nu kræver innovative løsninger for at beskytte havmiljøet. Endelig fejrede Kong Frederik den 58. fødselsdag med en traditionel fremvisning på balkonen ved Frederik VIII's palæ på Amalienborg. Trods at Dronning Margrethe var fraværende på grund af indlæggelse på Rigshospitalet, samledes mange borgere for at hylde monarken, vinkede med flag og fejrede dagen med musik og taler fra medlemmer af kongefamilien





