Sverige sænker kriminel lavalder til 13 år trods advarsler

Sveriges regering fastholder kontroversiel plan om at sænke den kriminelle lavalder til 13 år for de mest alvorlige forbrydelser, på trods af stærk modstand fra eksperter og myndigheder. Ændringen skal adressere stigende ungdomskriminalitet, men kritikere frygter øget rekruttering af yngre kriminelle og begrænset effekt på kriminaliteten.

Sverige står over for en markant ændring i sit retssystem, idet regeringen beslutter at sænke den kriminelle lavalder for de mest alvorlige forbrydelser til blot 13 år fra august. Dette kontroversielle skridt er blevet mødt med udbredt kritik fra juridiske eksperter, anklagemyndigheden og Lagrådet, som har udtrykt alvorlige bekymringer for forslagets effektivitet og potentielle negative konsekvenser.

Ifølge den svenske regering er intentionen bag lovforslaget at imødegå en bekymrende stigning i kriminalitet blandt meget unge personer. Tiltaget retter sig specifikt mod handlinger, der i forvejen har høje strafferammer, såsom drab, drabsforsøg, sprængninger og grove voldtægter. Tanken er, at muligheden for at idømme fængselsstraf til 13-årige skal virke afskrækkende og sende et klart signal om samfundets reaktion på grov kriminalitet. Planen omfatter dog også et nyt system for strafnedsættelse for unge under 18 år. Dette indebærer, at yngre gerningspersoner generelt vil modtage en væsentligt lavere straf end voksne. For eksempel forventes en 15-årig at kunne idømmes omkring 40 procent af en voksens straf, mens straffen for en 13-årig vil ligge endnu lavere. Domstolene vil dog fortsat have mulighed for at tilpasse strafniveauet baseret på sagens specifikke omstændigheder. I visse tilfælde vil alternative sanktioner som ungdomsovervågning også kunne blive anvendt som erstatning for fængsel. Modstanden mod den foreslåede sænkning af den kriminelle lavalder er dog betydelig. Anklagemyndigheden og adskillige juridiske eksperter har påpeget, at der er tvivl om, hvorvidt en sådan ændring reelt vil have en dæmpende effekt på kriminaliteten. De argumenterer for, at det kan være ineffektivt at straffe børn på denne måde, og at der bør fokuseres på andre forebyggende metoder. Lagrådet, der har til opgave at vurdere lovforslagets juridiske holdbarhed, har yderligere kritiseret den proces, hvormed forslaget er udarbejdet. Der er rejst spørgsmål ved, om lovforslaget lever op til de grundlovsmæssige krav, hvilket indikerer potentielle juridiske udfordringer. En særlig bekymring, som ofte fremhæves af modstandere, er risikoen for, at kriminelle miljøer vil udnytte den lavere lavalder til at rekruttere endnu yngre og dermed mere sårbare individer. Dette kunne potentielt eskalere problemet med organiseret kriminalitet og ungdomskriminalitet snarere end at løse det. Kritikerne argumenterer for, at det primært er de ældre bagmænd, der slipper afsted med deres handlinger, mens de unge bliver syndebukke. Det er vigtigt at bemærke, at den svenske regering har valgt at gøre ændringen tidsbegrænset til en periode på fem år. Efter denne periode vil effekten af lovændringen blive grundigt evalueret, og det vil derefter blive besluttet, om ordningen skal fortsættes eller ej. Denne tidsbegrænsning er potentielt et forsøg på at afbøde noget af den kritik, der er rettet mod forslaget, da det giver mulighed for at teste effekten og foretage justeringer eller endda trække loven tilbage, hvis den viser sig at være skadelig. Trods de mange advarsler og den store modstand fastholder den svenske regering altså sit ønske om at implementere denne markante ændring i retssystemet. Den fortsatte debat om emnet understreger de komplekse udfordringer, som samfund står over for i kampen mod ungdomskriminalitet, og behovet for at finde løsninger, der både er effektive og retfærdige for de unge, der begår lovovertrædelser, samt for samfundet som helhed. De kommende år vil vise, om den svenske model vil opnå sine tilsigtede mål eller snarere skabe nye og uforudsete problemer





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sverige vil sænke den kriminelle lavalder til 13 år | NyhederDen svenske regering vil sænke den kriminelle lavalder til 13 år og fremsætter nu et lovforslag i det svenske parlament, Riksdagen.

Read more »

Mystisk Lys Fik Nordiske Borgere til at Ringe til Politi: Rusland Peges på som KildeEt kraftigt og uforklarligt lys over det nordlige Sverige og Norge natten til fredag vækker undren. Observationerne, der strækker sig ind over nabolande, peger nu mod en russisk rumraket som forklaring. Borgere kontaktede politiet i stort antal.

Read more »

Sverige skærper vejovervågningen med topmoderne kameraerSvenske myndigheder investerer i ny teknologi for at bekæmpe trafikforseelser. Nye kameraer placeret over vejbanen vil give et mere detaljeret overblik og gøre det sværere at undgå kontrol.

Read more »

Sveriges kong Carl Gustaf er i Ukraine og mødes med Zelenskyj | NyhederFor første gang siden Ruslands invasion i Ukraine har den svenske kong Carl Gustaf besøgt landet.

Read more »

Sommerhusejere får genvurderet erstatningssager efter stormflodEn række sommerhusejere, der tidligere fik afslag på erstatning efter stormfloden i oktober 2023, kan nu se frem til en genvurdering af deres sager. Ændringen skyldes ny vurdering fra Kystdirektoratet om vandets oprindelse.

Read more »

Puk Damsgård: Trods mange usikkerheder er der håb for en rammeaftale mellem USA og IranPuk Damsgård siger, at der er håb for en form for rammeaftale mellem USA og Iran, så man kan opretholde en våbenhvile.

Read more »