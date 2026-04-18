Svensk stat overtager kontrol med nyt atomkraftværk

Den svenske stat planlægger at blive majoritetsejer i det nye atomkraftselskab Videberg Kraft, som skal opføre små modulære reaktorer ved Ringhals. Beslutningen kan være et forsøg på at fremskynde en investeringsbeslutning, men rejser spørgsmål om EU-godkendelse og statslig intervention i en ellers markedsøkonomisk orienteret politik.

Den svenske regering har fremlagt et forslag om, at den svenske stat skal overtage den kontrollerende ejerandel i det nyetablerede atomkraftselskab Videberg Kraft . Selskabet er sat i verden for at opføre små modulære reaktorer (SMR) ved den eksisterende atomkraftstation i Ringhals . Forslaget indebærer, at staten skal eje 60 procent af selskabet, hvilket indikerer en markant statslig involvering i udviklingen af ny atomkraft i Sverige .

Denne manøvre sker på et tidspunkt, hvor Vattenfall, et delvist statsejet energiselskab, tidligere har udmeldt, at en endelig investeringsbeslutning for projektet tidligst vil blive truffet i 2029, altså efter det næste svenske Riksdagsvalg. Der spekuleres derfor i, om regeringens ønske om at blive hovedejer er et strategisk træk for at fremskynde denne beslutning, så den ligger forud for det kommende valg. Dette ville kunne give regeringen en politisk sejr og demonstrere handlekraft i energispørgsmålet. Den øgede statslige involvering og den foreslåede ejerskabsstruktur rejser dog en række betænkeligheder og spørgsmål. En af de mest presserende er, hvorvidt den foreslåede model vil kunne godkendes af EU. Med de mange eksisterende støtteordninger og reguleringer inden for energisektoren, er der en risiko for, at den svenske model kan støde på udfordringer under EU's konkurrenceretlige rammer. Desuden vækker det undren, at en regering, der ellers sværger til markedsøkonomiske principper, vælger en model, der af nogle kommentatorer beskrives som renlivet sovjetisk planøkonomi, især inden for atomkraftområdet. Kritikere påpeger, at det er et paradoks, at en borgerlig-liberal regering foretager en så markant statslig intervention i et marked, hvor man ellers typisk ønsker at lade private aktører tage teten. Spørgsmålet om, hvor den private kapital, der ellers siges at stå i kø, bliver af i dette projekt, bliver derfor relevant. Det er værd at bemærke, at Vattenfall i forvejen er et selskab, der er 100 procent statsejet, hvilket yderligere komplicerer billedet, hvis staten nu skal købe aktier af selskabet for at opnå majoritetsejerskab i Videberg Kraft. Fra et økonomisk perspektiv kan Vattenfalls involvering i et potentielt meget dyrt og langvarigt projekt som opførelsen af nye atomreaktorer også påvirke selskabets konkurrenceevne på internationale markeder. De estimerede omkostninger, herunder en post på 61 mia. SEK til eventuelle fordyrelser helt frem til år 2159 (!), understreger projektets økonomiske kompleksitet og langsigtede risici. Denne form for statslig styring af energiprojekter, især inden for en sektor som atomkraft, der er præget af høje investeringsomkostninger, lang byggetid og komplekse sikkerhedskrav, kan ses som et udslag af nødvendighed frem for et ønske om at afvige fra markedsmæssige principper. Det er en balancegang, der skal sikre Sveriges energiforsyning og samtidig navigere i et intenst reguleret europæisk energimarked





