Svensk mand køber Pokémon-æske for 446.000 kroner og andre nyheder

En svensk mand har købt en uåbnet æske med Pokémon-kort for 446.000 kroner på Tradera. Der er også andre nyheder, som omfatter en brand på en bro i Danmark, en aftale mellem Iran og USA, en retssag i Stockholm og flere universiteter, der melder om flere mundtlige eksamener og skriftelige stedprøver på grund af AI.

En svensk mand har købt en uåbnet æske med Pokémon -kort for 446.000 kroner på Tradera . Denne æske er en såkaldt Pokémon Neo Destiny 1st Edition Booster Box, der blev lanceret i 2005 og er blevet meget eftertragtet.

Efterspørgslen på Pokémon-kort er steget markant de seneste år, og på Tradera blev der i 2025 solgt over 540.000 Pokémon-kort, hvilket er en stigning på 276 procent i forhold til året før. Det gav platformen et salg af Pokémon-genstande på 140 millioner svenske kroner. Samtidig er der sket en brand på en bro i Danmark, der er spærret for begge retninger på grund af kraftig røg. Politi og redning er fremme for at slukke branden.

I Storbritannien vil man forbyde sociale medier for børn under 16 år og beskytte 16- og 17-årige. Flere lande er på samme vej. Selvom taget på en katedral i et berømt klosterkompleks blev alvorligt beskadiget, er konstruktionen og murene stadig intakte. Der er også bekymring for nogle af de skrøbelige fresker i kirkerummet.

I Nordjylland var der en brand på et sygehus, hvor patienterne blev samlet i en af afdelingens gårdhaver. En aftale mellem Iran og USA lader til at være på plads, og med den følger genåbningen af Hormuzstrædet - en af verdens vigtigste transportveje for olie og gas. Det er en lettelse, der allerede kan mærkes på økonomien herhjemme. I Stockholm er der en retssag i gang, hvor en 34-årig svensk mand er mistænkt for at spionere for Rusland.

Manden nægter sig skyldig. Beviserne inkluderer udvekslinger mellem ham og russiske efterretningstjenester, hvori manden skulle have lagt vægt på sin militærprofil. På flere universiteter må de studerende nu møde fysisk op til flere eksamener på grund af AI. Adgangen til AI betyder nemlig, at underviserne har brug for at kunne kontrollere, at de studerende faktisk kan deres stof uden adgang til AI.

Og derfor melder flere universiteter nu om, at de har flere og flere mundtlige eksamener og skriftelige stedprøver. Hillerøds borgmester mener ikke, at ulykken som den på Gribskovbanen skal kunne ske på baggrund af én enkelt persons fejl. Kommissionen vurderer, at lokomotivføreren overså et stopsignal, så de to tog kørte frontalt sammen ved Hillerød, hvor 10 passagerer blev alvorligt kvæstet.

Nicolai Dyhr er idømt bøder på sammenlagt 70.000 kroner i tre andre sager, og med den nye sag skal lægges yderligere 10.000 kroner oveni





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