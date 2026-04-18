Svømmer forbedrer rekord og drømmer om EM – Ishockey og Kunstskøjteløb i nyhederne

Dansk svømmer sætter ny rekord, mens ishockey-finaler og kunstskøjteløbsnyheder præger sportsverdenen. En kunstskøjteløber tager pause, og en landstræner afskediges efter doping-relateret sag.

Frederik Riedel Lentz fra Gladsaxe Svømmeklub har lørdag leveret en historisk præstation ved at sætte dansk rekord i 100 meter fri svømning på langbane. Med sin tid har han overgået en 19 år gammel rekord og er nu den første danske svømmer nogensinde, der har klaret distancen på under 49 sekunder. Trods denne imponerende bedrift er Lentz ikke fuldt ud tilfreds. Han udtrykker skuffelse over at have misset det individuelle EM-krav med blot syv hundrededele af et sekund. Selvom rekorden giver et værdifuldt selvtillidsboost og tegner godt forud for finalerne, hvor han sigter mod at svømme markant hurtigere end kravtiden til EM, så trækker det lidt af glæden fra den ellers store succes. Han udtaler, at et reelt triumftog vil finde sted, når EM-kravet er indfriet. Hans kommentarer stammer fra en pressemeddelelse udsendt af SvømDanmark, der følger svømmerens præstationer tæt.

Dette er ikke den eneste svømmer rekord, der er blevet slået for nylig. Allerede torsdag blev en 17 år gammel dansk rekord i 50 meter frisvømning knust på førstedagen af Danish Open. Robert Falborg Pedersen præsterede en tid på 22,34 sekunder i finalen, hvilket slog Jakob Andkjærs rekord fra 2009 med kun to hundrededele af et sekund. Pedersen beskriver sin form som havende et godt flow for øjeblikket, hvilket forklarer hans hastighed. Han ser frem til fredagen, hvor et af hans vigtigste løb står på programmet. Danish Open, der fortsætter frem til søndag, fungerer som den sidste mulighed for at kvalificere sig til det kommende EM på langbane i august. Falborg Pedersens rekord er et stærkt signal om hans potentiale og ambitioner for mesterskabet.

I ishockeyverdenen har Herning Blue Fox sikret sig en sejr i den første DM-finale ved at besejre Herlev Eagles 3-1 hjemme. Morten Poulsen var en afgørende spiller med to scoringer, og Patrick Bjorkstrand bidrog også væsentligt til sejren. Kampen var tæt, men Herning formåede at score to sene mål, hvilket vendte kampbilledet og sendte Herlev hjem med et nederlag. Især Hernings mål til 2-1, scoret af Patrick Bjorkstrand i powerplay med kun et minut og atten sekunder tilbage af tiden, viste sig at være afgørende. I et forsøg på at udligne i slutfasen erstattede Herlev deres målmand med en ekstra markspiller, en strategi der blev straffet af Morten Poulsen, som cementerede sejren med et mål til 3-1 et halvt minut før tid. Denne sejr giver Herning et solidt udgangspunkt i finaleserien.

På den internationale scene i kunstskøjteløb har den japanske skater Yuma Kagiyama vundet en sølvmedalje, men blev overgået af Kasakhstans Mikhail Shaidorov. Den forventede favorit, amerikaneren Ilia Malinin, levede ikke op til forventningerne og skuffede. Efter flere år præget af frustrationer har den 22-årige japaner annonceret, at han tager en pause fra sporten i den kommende sæson. Formålet med pausen er at reflektere over, hvad der gør kunstskøjteløb specielt for ham, samt at tage nye udfordringer op og se fremad. Han understreger, at pausen er midlertidig. Derudover er en advarsel blevet udstedt ved et World Cup-stævne i rytmisk gymnastik i Sofia. En 15-årig sølvvinder, der stillede op som neutral atlet, undlod at vende sig mod flagene under afspilningen af den ukrainske nationalsang, hvilket er et krav. Denne forseelse har medført en advarsel, og en gentagelse vil medføre fratagelse af retten til at deltage som neutral atlet. Forbundet understreger vigtigheden af, at neutrale atleter undgår enhver handling, der kan opfattes som respektløs eller politisk motiveret.

Afslutningsvis har den 50-årige schweiziske ishockeylandstræner, Patrick Fischer, der stod i spidsen for holdet i ti år og opnåede stor succes, herunder tre VM-sølvmedaljer, er blevet fritstillet. Afskedigelsen følger efter hans indrømmelse af at have anvendt et falsk vaccinecertifikat under vinter-OL i Beijing i 2022. Selvom sagen er juridisk afsluttet, har den skabt en betydelig debat om værdier og tillid i sporten. Fischer købte certifikatet via Telegram for omkring 3.200 kroner i bitcoin for at omgå coronareglerne. Han blev efterfølgende dømt for dokumentfalsk og idømt en bøde på cirka 315.000 kroner. Det schweiziske ishockeyforbund lægger stor vægt på tillid og integritet, og har derfor valgt at træffe denne beslutning. Samtidig skifter svømmeren Helena Rosendahl Back til Nationalt Træningscenter i København, men vil fortsat repræsentere Aalborg Svømmeklub





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Danske svømmere og internationale sportsnyheder: Rekorder, pauser og sanktionerEn oversigt over de seneste begivenheder inden for svømning, kunstskøjteløb, rytmisk gymnastik, ishockey og håndbold, med fokus på danske præstationer og internationale sanktioner.

Read more »

Dansk rekord ved Danish Open og mistænkt for Paris-angreb udleveretRobert E. Falborg Pedersen fra Gladsaxe Svømmeklub satte dansk rekord i 50 meter fri ved Danish Open. Samtidig er en mand, der er mistænkt for et terrorangreb på en jødisk restaurant i Paris i 1982, blevet udleveret til Frankrig.

Read more »

Dansk vejrkaos, transportproblemer og lokale nyheder præger fredagenFredagen byder på en blanding af voldsomt vejrkaos, transportforsinkelser og flere lokale nyheder fra Danmark. Fra fodboldverdenens kriser til vejrudsigter og trafikale udfordringer, samt lokale borgeres bekymringer, dækker denne oversigt de mest markante begivenheder.

Read more »

Dansk cykeldrama: Foldager i vild spurt sikrer karrierens største sejr i Brabantse PijlAnders Foldager leverede en imponerende præstation i Brabantse Pijl, hvor han med en eksplosiv spurt tog sejren. Løbet betragtes som den største triumf i hans karriere og en perfekt forberedelse til Amstel Gold Race. Nyheden dækker også danske rytteres præstationer og et bemærkelsesværdigt comeback.

Read more »

Nyheder fra sportens verden: Ishockey-finale, svømmerekord og skøjteløber-pauseFå et overblik over de seneste sportsnyheder, herunder Herning Blue Fox' sejr i DM-finalen i ishockey, Robert Falborg Pedersens danske rekord i svømning, kunstskøjteløberen Yuma Kagiyamas pause, og en advarsel til en rytmisk gymnast. Læs også om den schweiziske ishockeytræners afskedigelse og svømmeren Helena Rosendahl Backs flytning til et nyt træningscenter.

Read more »

Alvorligt problem hos dansk politi stiger fortsat: “Det bekymrer os”Politiforbundet deler bekymrende statistik.

Read more »