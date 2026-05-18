Sure Facebookopslag gør medarbejdernes arbejdsglæde usikker

SuperBruchsens en brugerdeler er bekymret over sure Facebookopslag og deres indflydelse på medarbejdernes arbejdsglæde.

Der har været eksempler på sure Facebookopslag vedrørende SuperBrugsen i Karup det seneste. Nicolai Eskildsen Groth, en brugerdeler i SuperBrugsen, fortæller om to konkrete eksempler.

Det første eksempel er et tomt frostmonter billede, der fik en bruger til at kritisere brugsens medarbejdere for at sidde og holde pause, når de burde arbejde. Eksperterne misundte, at billedet blev postet, selvom brugerne på SuperBrugsen faktisk havde et nedbrud, så de ikke kunne køle. Det andet eksempel er et kommende weekend opslag fra en anonym bruger, der skriver en lang smøre om alt det, der er galt med SuperBrugsens medarbejdere.

Nicolai Eskildsen Groth bemærker, at opslaget ikke har en rar tone, men at brugerne, der lægger dem på Facebook, ikke giver medarbejderne mulighed for at få en forklaring. Han mener, at det kun bidrager til frygt, der rammer medarbejdernes arbejdsglæde





