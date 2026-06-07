Superligaklubber jagtede VM's kæmpestjerne - men det glippede

Erling Braut Haaland kunne have spillet i Superligaen, men FC København og FC Nordsjælland lod ham glide dem ad hænde. Nu er han en af verdens bedste spillere i Manchester City.

Når VM i fodbold starter i næste uge, vil der være mange store navne på banen. Men der er en håndfuld spillere, der stikker ud over alle andre.

En af disse spillere er den norske angriber Erling Braut Haaland, der i 2016 var til prøvetræning i FC København. Ifølge B.T.s oplysninger fulgte FC Nordsjælland også Haaland tæt og var meget interesseret i at hente ham til Farum. Men i sidste ende endte Haaland i norske Molde, som senere solgte ham til østrigske RB Salzburg. Her havde nordmanden stor succes, og snart skiftede han til Borussia Dortmund.

Her fortsatte han sit målsnit, inden han skiftede til Manchester City, hvor han har haft stor succes og har fået en livstidskontrakt. En vild fortælling, som kunne have inkluderet Superligaen. Om sit prøveophold i FCK sagde Haaland i 2024, at han tror, at enkelte i klubben ville have ham, men ikke alle. Han skulle være skiftet til FCK's U19-hold, og det var han selv interesseret i.

Den daværende FCK-cheftræner, Jacob Neestrup, erkendte da også, at FC København begik en stor fejl, da man lod Haaland glide dem ad hænde.

'Skulle vi have gjort alt for at have taget Haaland dengang? Ja, det skulle vi nok. Vores tidligere manager Ståle har da også nogle gange drillet os og blandt andet mig med, at vi skylder en milliard og en 50'er i bødekassen,' sagde Neestrup i 2024. I dag zoomer vi ind på Patrick Mortensens skifte til Brøndby.

Vi evaluerer Kasper Schmeichels karriere. Vi taler om de seneste transferrygter. Arne Slot er fyret - den runder vi også. Og så skal vi kigge på en håndfuld nye fodboldregler.

Vært: Lasse Vøge Medværter: Emil Berggreen og Jannick Liburd Producer: Frederik Riis-Jacobsen Ansvarlig: Niels Philip Kjeldse





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Erling Braut Haaland FC København FC Nordsjælland Manchester City Superligaen

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