Superligaen dropper søndagskampe klokken 20

Superligaklubberne har besluttet at fjerne søndag klokken 20 som kampstartstidspunkt efter protester fra Brøndby-fans. Fremover bruges alternative tidspunkter som lørdag eftermiddag og søndag formiddag.

Superligaklubberne har besluttet at fjerne søndag klokken 20 som muligt kamptidspunkt. Det oplyser Divisionsforeningen efter pres fra blandt andet Brøndby , hvis fans flere gange har protesteret mod de sene kampe.

Beslutningen betyder, at fremtidige alternative kamptidspunkter i stedet bliver lørdag klokken 14, 16 eller 18 samt søndag klokken 12. De nye tidspunkter vil kun blive brugt, hvis det ikke er muligt at afvikle kampene på de normale tidspunkter. Normalt spilles der én kamp om fredagen med start klokken 19 og to kampe om søndagen med start klokken 14.

Baggrunden for ændringen er, at Brøndby i efteråret 2023 blev tildelt flere kampe med start søndag klokken 20, hvilket fik fansene til at reagere. Under en kamp mod OB i slutningen af oktober viste Brøndby-fans et banner med teksten Uden os, intet tv-guld. Protesten var rettet mod det sene kamptidspunkt, som ifølge fansene gjorde det svært for børnefamilier og udebanerejsende at deltage. Brøndbys kommunikationsdirektør, Søren Hanghøj, udtaler til Bold, at klubben er tilfreds med beslutningen.

Det gør en stor forskel for os, at vi nu slipper for de sene kampe. Vi har hele tiden argumenteret for, at tidspunktet er problematisk for vores fans, og at det påvirker stemningen på stadion negativt. Divisionsforeningen anerkendte allerede i oktober, at Brøndby havde fået for mange kampe på det sene tidspunkt, og nu har klubberne altså enstemmigt besluttet at fjerne muligheden. Ændringen gælder med øjeblikkelig virkning, men vil især have betydning for næste sæsons kampprogram.

De alternative tidspunkter lørdag eftermiddag og søndag formiddag forventes at give flere muligheder for fansene, samtidig med at tv-stationerne stadig kan få sendt kampe i bedste sendetid. Beslutningen er et resultat af en dialog mellem klubberne, fans og tv-selskaber, hvor hensynet til tilskuere og spillere har vejet tungt. Fremover vil der blive lagt vægt på at undgå sene kampe på hverdage og i stedet prioritere weekender med mere familievenlige tidspunkter.

Det forventes, at den nye ordning vil øge fremmødet til kampene og forbedre oplevelsen for både hjemme- og udebanefans





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Superligaen Kamptidspunkter Brøndby Fodboldfans Protest

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