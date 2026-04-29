Sundhedsvæsenets skjulte klimaaftryk: Hospitaler bidrager til klimaforandringer

Sundhedssektoren er en betydelig udleder af drivhusgasser, og selv små behandlinger kan have store miljømæssige konsekvenser. Forskere arbejder på at kortlægge klimaaftrykket fra forskellige behandlinger for at identificere områder, hvor udledningerne kan reduceres.

En bypass-operation kan sammenlignes med at køre 2.700 kilometer i en benzinbil, når man ser på klimaaftrykket.

Hvis sundhedssektoren var et land, ville det være blandt de fem største udledere af drivhusgasser globalt. Når vi tænker på klimaforandringer, fokuserer vi typisk på kulfyrede kraftværker, trafik og landbrug, men hospitaler overses ofte. Klimaforandringerne medfører flere hjerte- og lungesygdomme, udbredelse af sygdomme overført af myg og flåter, hedeslag, skader fra ekstreme vejrforhold og forværret mental sundhed.

Derudover er der problemer med adgang til rent vand, fødevarer og sikre boliger. Dette afslører en bekymrende sandhed: sundhedsvæsenet beskytter vores helbred, men bidrager samtidig til en af de største trusler mod det. Størstedelen af udledningerne stammer fra produktion, transport og bortskaffelse af lægemidler, medicinsk udstyr, genanvendeligt udstyr og engangsartikler som handsker, masker og sprøjter. Moderne medicin er afhængig af disse produkter, og hvert produkt har en skjult miljøomkostning.

Sundhedsvæsenets klimaaftryk handler derfor ikke kun om bygninger og elforbrug, men om hele det globale netværk, der understøtter behandlingen. Millioner af operationer udføres årligt, og selv små behandlinger kan have store miljømæssige konsekvenser. Inhalatorer, der bruges til behandling af astma og lungesygdomme, kan indeholde potente drivhusgasser. Udledningerne er ulige fordelt globalt, hvor rige lande står for størstedelen, mens fattigere lande, der bidrager mindst til problemet, rammes hårdest af klimaforandringernes sundhedsmæssige konsekvenser.

Der er dog muligheder for at reducere udledningerne ved at vælge alternative behandlinger uden at gå på kompromis med patientbehandlingen, for eksempel ved at udføre flere behandlinger som dagkirurgi. En stor udfordring er at identificere de mest effektive indsatsområder, hvilket kræver præcis viden om, hvor udledningerne opstår. En forskergruppe er i gang med at kortlægge klimaaftrykket fra forskellige behandlinger, fra træning og smertestillende medicin til kirurgi, med fokus på knæartrose som et første skridt.

Målet er at udvikle en model, der kan bruges bredt i sundhedsvæsenet og danne grundlag for reelle ændringer. Hospitalerne kan ikke fuldt ud beskytte vores sundhed, hvis de samtidig bidrager til de klimaforandringer, der truer den





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump efter mystiske dødsfald blandt forskere i USA: 'Jeg håber, det er tilfældigt'Flere forskere med tilknytning til atom- og rumforskning er døde eller forsvundet. FBI undersøger nu, om sagerne hænger sammen.

Read more »

Forskere afslører: Tidlig pattedyrforfader lagde ægEt nyt studie baseret på avanceret røntgenteknologi viser, at Lystrosaurus, en vigtig forfader til pattedyrene, udviklede sig i et æg. Opdagelsen bekræfter, at therapsider var æglæggende og giver ny indsigt i deres evolution og overlevelse.

Read more »

Faldende cykelbrug blandt unge bekymrer forskereNy undersøgelse viser et fald i cykelbrugen til arbejde og uddannelse, især blandt unge. Forskere advarer om potentielle konsekvenser for folkesundheden og opfordrer til nye løsninger.

Read more »

Pantsystem og screening af kvindesygdom vinder forskerpris for ungeUnge Forskere har tirsdag kåret årets to vinderprojekter ud af 100 projekter i senior- og juniorkategorien.

Read more »

Dansk forskning baner vejen for hackerfrit kvanteinternetDanske forskere fra Københavns Universitet har udviklet en metode til at producere enkelte lyspartikler, hvilket er et vigtigt skridt mod et kvanteinternet, der er umulig at hacke. Teknikken bygger på kvanteprikker og nanochips, der sikrer, at fotoner er helt ens og kan bruges til sikker kommunikation.

Read more »

Robot vinder bordtenniskampe mod erfarne amatørspillere: Et gennembrud for robotteknologiForskere har udviklet en robot, der kan vinde bordtenniskampe mod eliteamatører. Dette gennembrud viser, hvordan kunstig intelligens kan håndtere komplekse og hurtigt skiftende situationer i den virkelige verden.

Read more »