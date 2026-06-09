Sundhedsstyrelsen starter kampagne mod opioider rettet mod unge

Sundhedsstyrelsen lancerer en ny Informationskampagne målrettet 13-20-årige for at advare om syntetiske opioider som fentanyl. Kampagnen fokuserer på at være til stede på sociale medier for at nå unge, hvor de er, og fremhæver forældres rolle i forebyggelsen.

Sundhed sstyrelsen har netop lanceret en ny kampagne, der specifikt retter sig mod unge mellem 13 og 20 år. Formålet er at informere om de alvorlige helbredsrisici forbundet med misbrug af syntetiske opioider, såsom fentanyl og tramadol.

Kampagnen vil være til stede på de sociale medier, hvor mange unge tilbrag'er deres tid, for at imødekomme eksponeringen for ulovlige stoffer og potentielle tilbud. Jonas Egebart, direktør i Sundhedsstyrelsen, understreger vigtigheden af at levere korrekt information på de platforme, unge faktisk anvender, som en central forebyggende indsats. Derudover understreges forældres vigtige rolle i at forebygge unges brug af opioider





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