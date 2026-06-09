Sundhedsstyrelsen advarer unge om opioider og flere børn oplever tidsbegrænsning på gaming

Sundhedsstyrelsen vil informere unge ned til 13 år om farerne ved opioider. Samtidig viser en ny undersøgelse, at flere forældre sætter grænser for børns gamingtid. Andre nyheder: Vanvidskørsel, butikstyverier, politiske ændringer og en redningshistorie.

Sundhedsstyrelsen har annonceret en ny indsats for at oplyse unge helt ned til 13 år om farerne ved opioider, som er stærkt smertestillende medicin. Målet er at forebygge misbrug og øge bevidstheden om risiciene ved disse stoffer.

Initiativet kommer efter en stigning i antallet af unge, der eksperimenterer med opioider, og myndighederne ønsker at nå dem tidligt med information om afhængighed og bivirkninger. Sundhedsstyrelsen planlægger at samarbejde med skoler og ungdomsklubber for at distribuere materiale og afholde oplæg. Det understreges, at opioider kun bør anvendes under lægelig vejledning, og at misbrug kan føre til alvorlige helbredsproblemer.

Samtidig viser en ny undersøgelse foretaget for Medierådet for Børn og Unge, at flere børn oplever, at deres forældre sætter grænser for deres daglige gamingtid. Blandt de 12-15-årige oplever 40 procent, at forældrene bestemmer over tidsforbruget, en stigning fra 27 procent i 2023. Dette tyder på en voksende bekymring for børns skærmtid. Undersøgelsen, der også dækker andre aspekter af børns medieforbrug, viser, at forældre i stigende grad tager aktive skridt for at regulere gaming og sociale medier.

Forskere peger på, at struktureret tidsstyring kan hjælpe børn med at balancere skærmtid med andre aktiviteter. Medierådet fremhæver vigtigheden af dialog mellem forældre og børn om skærmbrug. I andre nyheder: En 23-årig mand har kørt vanvidskørsel ti gange på en strækning på 33 kilometer og er blevet dømt ved Vestre Landsret til en betinget fængselsstraf og frakendelse af kørekort.

Politiet i Midt- og Vestjylland meddeler, at drabet på en 21-årig kvinde i Herning i april sidste år skete som følge af en vidneforklaring i en anden sag. Anklagemyndigheden arbejder på at opklare sagen. Desuden har Bjerringbro-Silkeborg fyret cheftræner Simon Sørensen efter en sæson uden medaljer. Klubben meddeler på sin hjemmeside, at man har stoppet samarbejdet.

Endelig har nyvalgte folketingsmedlem Philip Vivet (Radikale Venstre) fået poster som børne- og undervisningsordfører, kultur-, medie- og idrætsordfører samt transportordfører. Morten E.G. Brautsch (Moderaterne) er blevet valgt til formand for partiets folketingsgruppe. Han udtaler, at rollen som gruppeformand giver ham mere frihed til at fokusere på politiske sager. I Vorupør har en frivillig ordning hjulpet en mand, der kom til skade med en vinkelsliber.

Per Hvidberg fik hurtig hjælp og mener, at ordningen bør udbredes til alle regioner. Han er taknemmelig for indsatsen fra de frivillige, som ifølge ham kan gøre en afgørende forskel i akutte situationer





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