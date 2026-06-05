Sundhed som præstationsræs: Når træning og kost bliver til en usund jagt

Speciallæge Nanna Kirkebjerg udtaler, at sundhed i dag er blevet et præstationsræs og statussymbol, hvor mange jagter ekstreme træningsformer og kosttilskud i stedet for en afbalanceret tilgang. I over 20 år har hun observeret, hvordan fokus flyttet fra fraværet af sygdom til at Overgå grænser for at opnå status, hvilket kan blive kontraproduktivt for den egentlige sundhed.

Sundhed er blevet et præstationsræs og et statussymbol, som vi jagter så stålsat, at det nærmest bliver usundt. Det mener speciallæge Nanna Kirkebjerg , der i sine mere end 20 år som læge har set, hvordan sundhed har udviklet sig fra at handle om fraværet af sygdom til en sportsgren, hvor vi tracker alt fra søvn og skridt til tarmflora og tankemønstre.

Speciallæge Nanna Kirkebjerg kan efter mange år som læge konstatere, at motion i dag skal være så vildt som muligt. I stedet for at jogge en tur, vil folk løbe halv- og helmaraton. I stedet for at gå til holdsport vil de deltage i Hyrox-stævner og Ironmans. Nanna Kirkebjerg har arbejdet som praktiserende læge i mere end 20 år, og som speciallæge i almen medicin i mere end ti.

I løbet af den tid har hun fulgt mange sundhedstrends komme og gå. Der er imidlertid en tendens, der ser ud til at være kommet for at blive, og det er, at tingene skal være så vilde som muligt. I stedet for at jogge en tur, vil folk løbe halv- og helmaraton. I stedet for at gå til holdsport vil de deltage i Hyrox-stævner og Ironmans.

I stedet for bare at sove nok vil de gå i sauna og isbade. Og i stedet for bare at fokusere på at spise en sund og varieret kost, køber de kosttilskud, kollagenpulver og proteinprodukter





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Sundhed Præstationsræs Træning Kosttilskud Nanna Kirkebjerg

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