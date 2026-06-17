Succesfuld lungetransplantation giver håb til kronprinsesse Mette-Marit

Efter otte år med lungefibrose har kronprinsessen gennemgået en vellykket lungetransplantation på Rikshospitalet. Lægerne roser teamets arbejde og beskriver den efterfølgende behandlings- og genoptræningsperiode.

Lungetransplantation en på Rikshospitalet har indtil videre vist sig at være en succes, udtaler Arnt Fiane, afdelingsleder for den thoraxkirurgiske afdeling. Han takker alle i det tværfaglige team - fra kirurger og anæstesilæger til sygeplejersker, fysioterapeuter og transplanteringskoordinatorer - for deres dedikation i både planlægningsfasen og den egentlige operation.

Den kroniske lungesygdom, som kronprinsessen Mette-Marit har kæmpet imod i otte år, blev på baggrund af en grundig medicinsk vurdering klassificeret som livstruende, og hun blev derfor prioriteret på transplantationslisten. Efter operationen vil hun blive indlagt i flere uger, som er standardprocedure for at kunne justere immunosuppressiv medicin, forebygge afstødning og overvåge eventuelle komplikationer.

Afdelingsleder på lungeafdelingen, Are Holm, forklarer, at den indledende post‑operative fase primært handler om finjustering af medicinsk behandling og igangsættelse af målrettet genoptræning, så patienten gradvist kan genvinde sin fysiske kapacitet. Mette-Marit blev diagnosticeret med lungefibrose, en progressiv og uhelbredelig interstitiel lungesygdom, hvor arvæv erstatter funktionelt lungvæv og gør lungerne mindre elastiske. Det betyder, at iltoptagelsen bliver nedsat, og patienten oplever hurtigt åndenød ved selv let fysisk aktivitet.

Der findes ingen kur, men visse medicintyper kan i nogle tilfælde bremse sygdommens fremmarch. I de seneste måneder af sygdommens forløb blev kronprinsessens tilstand så alvorlig, at hun måtte bruge iltapparat ved offentlige begivenheder, blandt andet ved Norges nationaldag den 17. maj. På trods af dette fortsatte hun sit officielle engagement, senest ved de paralympiske lege den 10. april, hvor hun modtog deltagende atleter.

Lægerne på Rikshospitalet besluttede herefter, at en lungetransplantation var den eneste realistiske mulighed for at forlænge hendes liv og livskvalitet. Kronprins Haakon har understreget, at han vil tilpasse sit officielle program for at kunne tilbringe så meget tid som muligt sammen med sin hustru i den kommende tid. Parret har også takket for de varme hilsener og støtte fra befolkningen, som har strømmet ind i de seneste uger.

Selvom de præcise datoer for operationen ikke må offentliggøres af hensyn til donor‑ og modtager‑fortrolighed, bekræfter myndighederne, at proceduren er gennemført i overensstemmelse med gældende lovgivning og medicinske retningslinjer. Det kommende opfølgningsforløb vil omfatte regelmæssige kontroller på transplantationsafdelingen, hvor både funktionelle lungeprøver og billeddiagnostik vil blive anvendt til at vurdere den nye lungefunktion og sikre, at immunundertrykkende behandling virker uden alvorlige bivirkninger.

Der er håb om, at Mette‑Marit vil kunne vende tilbage til et mere normalt liv, når hun har opnået tilstrækkelig stabilitet og genopbygget sin fysiske styrke





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