Succesfuld friskole: Sådan skaber vi de bedste rammer for lærerne

Lærer Sharelle Vandborg fra Skipper Clement Skolen fortæller om, hvordan skolen skaber de bedste vilkår for lærerne og eleverne. Artiklen er en del af en serie, der undersøger succesfulde friskoler.

Hvilke rammer skal der til, for at lærer e kan lykkes med deres opgave? Det spørgsmål besvares af lærer Sharelle Vandborg fra Skipper Clement Skolen i Aalborg. Vandborg, som har valgt at blive på sin skole, udtrykker stor tilfredshed med arbejdsvilkårene. Hun understreger vigtigheden af at kunne forberede eleverne på fremtidige jobs, som endnu ikke er defineret. Det kræver en vis grad af frihed og ro i arbejdsmiljøet, hvilket hun oplever på Skipper Clement Skolen .

Denne skole, som er en del af en større artikelserie fra Nordjyske, der undersøger succesfulde friskoler og deres anderledes tilgang, fungerer som et lysende eksempel. Artikelserien fokuserer på at afdække, hvordan disse skoler arbejder med både læring og pædagogik, og hvordan de skaber et miljø præget af ro, struktur og trivsel. Besøget på Skipper Clement Skolen giver et indblik i de konkrete faktorer, der bidrager til at skabe de bedste vilkår for undervisning, ifølge Sharelle Vandborg.\Undervisning i dagens Danmark står over for mange udfordringer. Mange lærere oplever afmagt og forlader deres stillinger på grund af utilfredsstillende arbejdsvilkår. Sharelle Vandborgs erfaring står i skarp kontrast til denne tendens. På Skipper Clement Skolen, en privat skole, oplever hun et arbejdsmiljø, der giver hende mulighed for at trives og udfolde sig fagligt. Dette omfatter ikke blot en forpligtelse til at forberede eleverne på en uvis fremtid, men også en dagligdag præget af en kultur, der værdsætter ro og mulighed for fordybelse. I et landskab, hvor mange skoler kæmper med trivselsproblemer og lærermangel, er Skipper Clement Skolen et inspirerende eksempel på, hvordan en anderledes tilgang kan skabe et positivt og effektivt læringsmiljø. Artikelserien fra Nordjyske giver et værdifuldt perspektiv på, hvad der skal til for at skabe et miljø, hvor lærere trives, og eleverne får de bedste forudsætninger for at lykkes.\Skipper Clement Skolen repræsenterer en model, hvor der fokuseres på en helhedsorienteret tilgang til uddannelse. Udover fokus på læring er der ligeledes stor vægt på pædagogikken og skabelsen af et trygt og stimulerende miljø. Dette er ifølge Sharelle Vandborg afgørende for at kunne forberede eleverne på fremtidens udfordringer. Ved at skabe rammer, der understøtter både faglig og personlig udvikling, kan skolen skabe en solid grundvækst for eleverne. Det er essentielt at fremhæve, at dette ikke blot handler om at implementere nye metoder, men også om at skabe en kultur, hvor lærernes behov for ro og fordybelse respekteres og understøttes. Medarbejdernes oplevelse af et givende arbejdsmiljø er afgørende for at fastholde kompetencer og sikre kontinuitet i undervisningen. Ved at dykke ned i friskolernes succeser håber Nordjyske at inspirere til en bredere refleksion over, hvad der skal til for at skabe de bedste skoler for fremtiden, og hvilken rolle forskellige faktorer spiller i denne proces





