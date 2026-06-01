Subkutan amivantamab giver markante tumorreduktioner hos fremskreden hoved‑ og halskræft

Et nyt internationalt studie viser, at den subkutane version af amivantamab kan mindske eller fjerne tumorer hos patienter med avanceret hoved‑ og halskræft, som tidligere har udtømt andre behandlingsmuligheder.

I den seneste der forskning har et internationalt studie fundet resultatet, at en ny behandling kan få fremskreden hoved‑ og halskræft til at trække sig betydeligt sammen eller endda forsvinde helt. 102 patienter, som tidligere har oplevet tilbagefald eller har fået besked om, at de standardiserede metoder - kemoterapi, immunterapi eller strålebehandling - ikke længere har virkning, blev indskrevet i forsøget.

Resultatet var iøjnefaldende: hos et flertal af deltagerne er tumorerne blevet væsentligt mindre, og i 15 tilfælde har de forsvundet fuldstændigt. Det betyder, at en befolkning af patienter, som hidtil har haft få eller ingen behandlingsmuligheder, nu oplever en markant forbedring i prognosen. Forskere peger på, at den nye metode kan ændre den måde, vi behandler nogle af de sværeste kræftformer på.

Behandlingen, der kaldes amivantamab, er udviklet af Johnson & Johnson og virker ved at hæmme to vigtige proteiner - EGFR og MET - som kræftcellerne bruger til at vokse og unddrage sig konventionelle terapier. Det, der gør denne version af medicinen særlig, er administrationsformen: i stedet for en traditionel intravenøs infusion på hospitalet gives lægemidlet som et lille subkutan stik.

Den subkutane injektion muliggør en mere langsom og stabil optagelse i kroppen, hvilket kan reducere bivirkninger og potentielt gøre behandlingen tilgængelig i hjemme‑miljøet. Professor Kevin Harrington fra Institute of Cancer Research i London, som har været med til at teste amivantamab, beskriver resultaterne som hidtil usete for patienter, der allerede har udtømt de fleste andre behandlingsalternativer.

Også Danmarks Tekniske Universitets professor i kemisk biologi, Mads Hartvig Clausen, understøtter de foreløbige data som lovende og indikerer, at den nye administrationsmetode kan optimere både effekt og patientkomfort. En af de mest illustrerende patienthistorier kommer fra 56‑årige Carl Walsh, som i 2024 fik diagnosen tungekræft.

Efter de traditionelle behandlingsforsøg udbrød ingen forbedring, men efter han begyndte på amivantamab som subkutan injektion, rapporterede han om en markant forbedring i sin tilstand; tumorerne i hans hals skyllede ned, og han oplevede en betydelig forbedring af livskvaliteten. Selvom de første data er lovende, understreger forskerne, at der stadig er brug for større kliniske studier for at bekræfte sikkerheden og langtidseffekterne.

På nuværende tidspunkt kan amivantamab, givet som et lille stik under huden, repræsentere et vigtigt skridt fremad i håndteringen af svære hoved‑ og halskræfttyper, som indtil nu har været svære at behandle med eksisterende metoder. Den potentielle revolution i administrationsformen kan også inspirere fremtidige udviklinger inden for onkologi, idet en mere patientvenlig leveringsmetode kan lette belastningen på både sundhedssystemet og de enkelte patienter.

Om denne tilgang vil blive standard praksis, afhænger af resultaterne fra videre forskning, men de første tegn peger på et betydningsfuldt skridt i retning af mere målrettet og mindre invasiv kræftbehandling, der kan tilbyde håb til dem, som har udtømt de klassiske muligheder





