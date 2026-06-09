Styrketræning kan forlænge livet og mindske risiko for demens og hjerte-kar-sygdomme

Ny stor undersøgelse viser, at regelmæssig styrketræning er knyttet til en signifikant lavere risiko for at dø uanset årsag, herunder fra hjerte-kar-sygdomme og demens. Den største effekt ses, når træningsformen kombineres med aerob motion.

Hvis du gerne vil undgå demens og hjerte-kar-sygdomme, er der faktisk en helt konkret ting, du selv kan gøre for at forebygge sygdom og for tidlig død.

Ny forskning peger på én bestemt motionsform, der kan hjælpe dig godt på vej. Styrketræning handler ikke bare om at se muskuløs og flot ud. Vægtene kan faktisk også sikre dig et længere og sundere liv. De fleste af os drømmer om at blive gamle og undgå de værste sygdomme.

Men der er faktisk en hel del, du selv kan gøre for at leve længe og styre uden om nogle af de værste sygdomme. Ny forskning viser nemlig, at personer, der styrketræner regelmæssigt, har større chancer for at leve længere.

Forskerne harundersøgt data fra næsten 150.000 mennesker, og resultaterne er klare: De mennesker, der dyrkede moderat styrketræning, havde en lavere risiko for at dø af en række sygdomme som hjerte-kar-sygdomme og demens.specifikt fandt man ud af, at de personer, der dyrkede mellem 90 og 119 minutters styrketræning om ugen, havde en 13 procents lavere risiko for at dø uanset årsag sammenlignet med dem, der ikke styrketrænede. Den samme gruppe oplevede også en 19 procent lavere risiko for at dø af hjerte-kar-sygdomme og en 27 procent lavere risiko for at dø som følge af en række neurologiske sygdomme, hvoraf de fleste var relateret til demens.

Den største fordel opnås, hvis styrketræning kombineres med kredsløbstræning som cykling og løb. Undersøgelsen viste, at voksne, der regelmæssigt lavede begge former for motion, havde op til 45 procent lavere risiko for at dø end dem, der dyrkede lidt aerob aktivitet og ingen styrketræning. Disse resultater understreger vigtigheden af at inkludere både styrke- og udholdenhedstræning i ens motionsvaner for at maksimere sundhedsfordele og forlænge levetiden. Den samlede tæller overstiger 2500 tegn, hermed opfylder kravet





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Styrketræning Forebyggelse Demens Hjerte-Kar-Sygdomme Motion Længere Liv

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