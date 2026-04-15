Studerende Demonstrerer for Et Bedre Københavns Universitet: Krav om Ansvarlig Politik og Stop for Nedskæringer

En næsten otte timer lang demonstration på Frue Plads markerede de studerendes utilfredshed med Københavns Universitets samarbejde med israelske universiteter og nedskæringer. Arrangementet, organiseret af Studerende mod Besættelsen, fremhævede et bredere engagement for et mere rummeligt og etisk ansvarligt universitet.

På en bidende kold aprildag, der strakte sig over otte timer, manifesterede studerende fra Københavns Universitet (KU) en fælles front mod både universitets samarbejde med israelske institutioner og en række forringelser, der præger deres dagligdag. Fredag den 10. april udspandt der sig en omfattende og varieret demonstration foran KU's administrationsbygning på Frue Plads, en protest der varede fra klokken halv ni om morgenen til klokken fire om eftermiddagen.

Imens universitetsbestyrelsen holdt møde indenfor, lød kravene udenfor om en ny retning for universitetet: en ansvarlig investerings- og forskningspolitik, et stop for de uophørlige nedskæringer, og et generelt ønske om et mere rummeligt og inkluderende studiemiljø. Initiativet bag demonstrationen lå hos Studerende mod Besættelsen, som havde indkaldt til en markering netop på dagen, hvor universitetsbestyrelsen skulle mødes. Deres budskab var klart: KU skulle ophøre enhver form for akademisk eller økonomisk forbindelse til det de betegner som apartheidstaten Israel. Udover dette centrale punkt, havde Studerende mod Besættelsen inviteret en række andre studenterorganisationer, som deler visionen om et universitet, der prioriterer etisk ansvarlighed og tager sine studerendes trivsel alvorligt. Dagen blev beskrevet som en festlig begivenhed i studenterdemokratiets navn, en opfordring til alle studerende om at deltage og kræve medbestemmelse i universitetets handlinger, både lokalt på campus og i en global sammenhæng. Dagen igennem, i den kolde vind, trådte talere og repræsentanter fra forskellige studentergrupper frem foran administrationsbygningens trapper. Studerende mod Besættelsen sørgede for praktisk forplejning med kaffe og boller, mens talerne delte perspektiver fra andre dele af kampen for et værdigt universitet. Der blev talt om alt fra nedskæringer på musikvidenskab og kampen for adgang til stillerum til de grundlæggende rettigheder for queer-studerende. For at understrege ønsket om en levende og kulturelt rig universitetsoplevelse, inkluderede de studerende også en workshop i folkedans som en del af den næsten otte timer lange protest. Programmet for demonstrationen var nøje planlagt for at imødekomme både den ustadige aprildag og de studerendes travle hverdage. Mellem talerækkerne var der indlagt pauser med workshops i blandt andet bannermaling og frokost. Dette gav deltagerne mulighed for at dukke op på specifikke tidspunkter, mens en kerne af arrangører opretholdt tilstedeværelsen hele dagen. En studerende, Faun, der nu er på sit femte år på KU, delte sine observationer om et universitet, der i hendes øjne gang på gang har valgt profit og effektivisering frem for den menneskelige faktor. Hun beskrev et KU, der fokuserer på at uddanne så mange studerende som muligt, snarere end at sikre deres trivsel. Faun fremhævede konkrete eksempler, herunder manglende adgang for kørestolsbrugere, nedskæringer inden for humaniora, og samarbejdet med israelske virksomheder og universiteter. Hun konkluderede, at disse handlinger afspejler et KU, der prioriterer effektivitet og profit, og endda bukker under for racistiske ideologier, i stedet for at skabe et inkluderende og anstændigt studiemiljø. Fauns kritik blev gentaget i talen fra Ira-Thomas Bro Pold, forperson for Studenterrådet på KU. Studenterrådet støtter også kampen mod nedskæringer, strømlining af studier og samarbejdet med Israel. Ira-Thomas Bro Pold pegede på de studerendes kampe som et spejl af bredere samfundsmæssige udfordringer. Han argumenterede for, at problemerne på KU ikke er isolerede, men afspejler et større samfundsproblem med konstante nedskæringer på uddannelser, SU, mangel på rent drikkevand og en udskudt grøn omstilling. Ali, en medicinstuderende på KU og repræsentant for organisationen Frie Stillerum, bidrog også med et personligt perspektiv. Organisationen kæmper for bevarelsen af stillerum, og blev den næststørste liste ved universitetsvalget, et resultat opnået efter KU's kontroversielle lukning af netop disse rum. Lukningen har ifølge Ali forårsaget en akut trivselskrise for sårbare minoriteter på universitetet, der nu mangler et sted at trække sig tilbage. Ali understregede, at Frie Stillerum er et symbol på en bredere kamp for frie universiteter og et principfast og autonomt KU





Københavns Universitet Demonstration Studerende Israel Nedskæringer

