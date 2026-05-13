Struer vindende boligby med stærkt fællesskab og endelig positiv befolkningsindvanding

Kunne Struer være startskuddet på en ny boligdrøm i Vestjylland? Byen ser en positiv tendens, da flere borgere fyrer den lille by i hårdt bejublet stemning. Stedets komfort og fællesskabsliv tiltaler købere

For Cecilie Bengtson, et barn af den lille by, er Struer det rent hyggelige sted. Hun, som fyldte 18 for nylig, er forundret over, hvor glad hun er for sin by.

Der er noget om fællesskabet, der byder på plads til alle, og hun elsker hver en firkant af det lille samfund. Når hun kigger sig omkring blandt gader og havnefaste skibe, fornemmer hun en stemning af tryghed og glæde. Det er de små steder, der skaber vækst og tilvækst. Hendes veninde, Frederikke Vindelev på 19 år, deler samme synspunkt og hævder, at det er muligheden for fællesskab, som gør Struer særligt attraktivt.

Borgemestren bekræfter, at kommunen i starten af det nye år har noteret sig en positiv befolkningsudvikling på 57 nye indbyggere. Det betyder meget for Struer, som normalt står med et negativt folketal. Det fremgår også af statistikken fra Danmarks Statistik. Marie Astrup, der arbejder med udvikling i Struer Kommune, ser positivt på tendensen, selvom det endnu er for tidligt at jubileumshyre.

Hudløs eufori er ikke på sin plads, for det er svært at vide, om trendens gang vil fortsætte. Ifølge fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, er mekanismerne bag denne flytning relativt enkle. De stigende boligpriser trykkerfamilierne længere ud, efter de tilbageholdende købspræferencer. Struer får indbyggere, som ellers ikke ville have overvejet byen - og det bringer beboelsen med sig.

Helt specifikt har byer uden for storbyerne tiltrukket flere købere familieboliger, som ikke er blandt de dyreste. Jesper Bo Jensen vurderer, at tendensen kan fortsætte i flere år endnu, hvis ejendomsmarkedet holder. For Cecilie Bengtson handler det om at finde en løsning, så det er muligt at forblive. Hun ønsker at tage en uddannelse uden at besejre Struer.

Hjorde, skoler og kendte gader er en fordelagtig frugt. Frederikke Vindelev har intention om at flytte væk en gang i tiden for at uddanne sig, men det er kun midlertidigt. Struer er hvem hun vil vinde tilbage til, for fællesskabet og travlheden i byen rører hende dybt





