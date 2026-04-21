Striden om IDAs rolle i Kernekraftalliancen skærper energidebatten

Beslutningen om at IDA deltager i Kernekraftalliancen møder kritik fra miljøorganisationer, mens en intens debat om atomkraftens økonomi og tekniske formåen raser i fagmiljøerne.

Debatten om atomkraft i Danmark er blusset op med fornyet styrke, efter at fagforeningen IDA i december 2025 valgte at indtræde som observatør i den danske Kernekraftalliance . Beslutningen har vakt opsigt og skarp kritik, særligt fra miljøorganisationen Vedvarende Energi . Gunnar Boye Olesen, en fremtrædende stemme fra organisationen, har udtrykt sin uforståenhed over, at en faglig organisation som IDA vælger at lægge sit navn og logo til Kernekraftalliance ns platform.

Ifølge Olesen benytter alliancen sig af argumentationsrækker, der er tvivlsomme, og han mener derfor, at IDA bør holde sig på afstand af samarbejder, der fremmer denne type budskaber. Kritikken bunder i en frygt for, at IDA blåstempler politiske retninger, som ikke nødvendigvis flugter med de mest omkostningseffektive eller bæredygtige løsninger på den grønne omstilling. Sideløbende med den organisatoriske kritik foregår en intens teknisk debat i kommentarfelterne og blandt fagfolk om atomkraftens rolle i fremtidens danske energimiks. Debattører diskuterer ivrigt, om moderne MSR-reaktorer (Small Modular Reactors) og mellemstore kernekraftværker kan fungere som en effektiv erstatning eller et supplement til de historiske kulkraftværker, som Danmark tidligere benyttede sig af. Nogle fortalere for atomkraft argumenterer for, at man ved at bygge en række mindre reaktorer kan sikre en stabil grundlast, hvor værkerne fungerer som backup for hinanden. De sammenligner situationen med 1980'ernes energisystem, hvor kulkraftværkerne med succes dækkede elforbruget. Der er dog uenighed om, hvorvidt denne model er økonomisk rentabel i et moderne liberaliseret el-marked, hvor priserne på sol- og vindenergi er faldet drastisk. Modstanderne af atomkraft i den aktuelle debat peger på økonomiske realiteter, herunder beregninger fra IEA (International Energy Agency), som indikerer, at ny atomkraft har en væsentlig højere LCOE (Levelized Cost of Energy) sammenlignet med sol- og vindenergi. Diskussionen går ofte på, hvorvidt atomkraft overhovedet kan betragtes som en fleksibel energikilde, eller om den kræver en dyr overkapacitet for at håndtere udsvingene i elforbruget. Mens tilhængerne ser potentialet i basisforsyning, understreger kritikerne, at Danmarks elforbrug svinger mellem 2,5 og 6,5 GW, hvilket gør en fast grundlast-tanke forældet i et marked præget af store mængder variabel vedvarende energi. Konflikten mellem de to lejre tegner et billede af en teknologisk og politisk splittelse, hvor både faglige organisationer som IDA og menige borgere bliver trukket ind i en fundamental kamp om, hvordan den danske energifremtid skal se ud





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Medie: Forhandlinger i Det Hvide Hus om fyring af chef for FBIUsikkerheden om Kash Patels fyring vokser, efter en opsigtsvækkende artikel berettede om atypisk adfærd fra chefen med et overdreven alkoholforbrug og bekymrende opførsel.

Read more »

'Spild af skatteborgernes penge': Borgere raser over 'gratis' elcyklerEn SF-borgmester forsvarer beslutningen om at dele elcykler ud til byens borgere.

Read more »

Formodet bagmand anklaget for håndtering af to ton hashEn 32-årig mand spillede en ledende rolle i et hashnetværk, mener anklagemyndigheden.

Read more »

Lars Løkke Rasmussen fastslår Moderaternes rolle i velfærdsforliget trods tvivlModeraternes formand afviser rygter om, at partiet står uden for det centrale velfærdsforlig fra 2006, og advarer mod at vente med genbekræftelse af aftalen til efter regeringsdannelsen.

Read more »