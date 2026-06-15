Strid om skrænt på Aarhus-institutions legeplads: Kommunen udsender strakspåbud

Daginstitutionen Børnely i Aarhus har i 40 år aldrig oplevet ulykker på deres legepladsskrænt, men kommunen vurderer den som farlig og udsender et strakspåbud. Ledelsen er forundret, men handler for at imødekomme. Dette rejser debat om risikofyldt leg versus sikkerhed i børnehaver.

Tina Skaarup Olesen, leder af dagsinstitutionen Børnely i Aarhus , udtrykker forundring over et straskpåbud fra kommunen angående en skrænt på institutionens legeplads, som vurderes som potentielt farlig.

Kommunen advarer om risiko for store ulykker, hvis børnene mister fodfæstet på skrænten, som anvendes af 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Olesen understreger, at institutionen i sine 40 år aldrig har oplevet alvorlige ulykker på skrænten, og hun beskriver legepladsen som unik for en midtby-institution. Selv om ledelsen og forældrebestyrelsen er forundrede, har de iværksat flere tiltag for at imødekomme kommunens bekymringer og sikre børnenes sikkerhed.

Sagen rejser spørgsmål om balancen mellem risikofyldt leg og sikkerhed i daginstitutioner samt kommunens rolle i tilsyn og påbud





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