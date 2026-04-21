Strid om IDAs rolle i Kernekraftalliancen og fremtidens elnet

Beslutningen om at IDA deltager i Kernekraftalliancen skaber debat, mens tekniske og økonomiske argumenter for og imod atomkraft i Danmark fylder den offentlige meningsudveksling.

Debatten om atomkraft i Danmark er blusset op med fornyet styrke, efter at Ingeniørforeningen ( IDA ) i december 2025 valgte at tilslutte sig Kernekraftalliancen som observatør. Denne beslutning har mødt skarp kritik fra miljøorganisationen Vedvarende Energi , hvor Gunnar Boye Olesen er stærkt utilfreds med foreningens kurs. Olesen argumenterer for, at IDA bør holde sig langt væk fra samarbejder, der benytter sig af, hvad han betegner som tvivlsomme argumenter for at fremme atomkraft som en del af den danske energiforsyning. Kritikken bunder i en frygt for, at IDA blåstempler politiske budskaber, som ikke flugter med foreningens videnskabelige fundament, ved at placere deres logo på alliancens platforme.

Samtidig udfolder der sig en teknisk og økonomisk diskussion i det offentlige rum om atomkraftens rolle i det moderne elnet. Debattører diskuterer ivrigt, hvordan fremtidens energiinfrastruktur skal skrues sammen. Nogle tilhængere peger på fordelene ved mellemstore kernekraftværker og muligheden for SMR-reaktorer (Small Modular Reactors), som potentielt kan tilbyde en mere fleksibel og sikker energiforsyning. Der bliver draget paralleller til 1980'ernes kulkraftværker, hvor man i højere grad kunne regulere produktionen efter behov. Tilhængere af atomkraft argumenterer for, at en kombination af flere mindre reaktorer kan sikre en stabil grundlast, som kan fungere som det nødvendige fundament, når store dele af den nuværende vind- og solcellekapacitet står over for udskiftning i fremtiden.

Modstanderne af atomkraft fastholder dog, at regnestykket ikke går op. Ved henvisning til tal fra Det Internationale Energiagentur (IEA) påpeges det, at prisen på ny atomkraft (LCOE) ligger markant højere end prisen på landvind og solenergi. Kritikere understreger, at atomkraft ikke kan fungere som backup for sig selv uden en massiv og dyr overkapacitet, som vil gøre energien uforholdsmæssigt dyr for forbrugerne. Debatten bevæger sig dermed ind i en kompleks sfære, hvor tekniske specifikationer om reaktorkapacitet, nedlukningstider og det liberaliserede elmarked støder direkte sammen med ideologiske holdninger til den grønne omstilling. Spørgsmålet om, hvorvidt atomkraft er en nødvendig grundlast eller en økonomisk byrde, forbliver et af de mest kontroversielle punkter i den danske energipolitiske debat.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Spild af skatteborgernes penge': Borgere raser over 'gratis' elcyklerEn SF-borgmester forsvarer beslutningen om at dele elcykler ud til byens borgere.

Read more »

Amy Winehouses far taber bitter strid om hendes tingFaren til den afdøde superstjerne Amy Winehouse har tabt en retssag om hendes ejendele.

Read more »

Strid om asbesttage: Skal private have lov til at stå for nedrivningen?Op mod 400.000 danske huse har asbesttage, men omkostningerne ved professionel fjernelse er ofte for høje. Politikere lufter nu muligheden for private gør-det-selv-løsninger mod uddannelse, hvilket skaber splid mellem læger og byggebranchen.

Read more »

EU forventer strid om olierørledning løst i denne uge | NyhederDriften af den omstridte Druzjba-rørledning, der løber gennem Ukraine og forsyner Ungarn og Slovakiet med russisk olie, kan blive genoptaget allerede i denne uge.

Read more »

Striden om IDAs rolle i Kernekraftalliancen skærper energidebattenBeslutningen om at IDA deltager i Kernekraftalliancen møder kritik fra miljøorganisationer, mens en intens debat om atomkraftens økonomi og tekniske formåen raser i fagmiljøerne.

Read more »

IDA's samarbejde med Kernekraftalliancen kritiseresMiljøorganisationen Vedvarende Energi kritiserer IDA for at støtte Kernekraftalliancens argumenter for atomkraft i Danmark ved at have sit logo på alliancens hjemmeside. Artiklen berører også fremtidige reaktortyper og lønforskelle inden for IT.

Read more »