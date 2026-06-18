Strid om antal skraldespande i København: Vil mindske sorteringsbyrden eller bevare høj genanvendelse?

Politisk uenighed i Københavns Borgerrepræsentation om antallet affaldssorteringscontainere. Nogle partier ønsker at mindskeantallet for at spare borgerne for tid og plads, mens andre advarer om negative konsekvenser for genanvendelsen og klimaet.

På København s Rådhus er der uenighed om antallet af skraldespande, som de københavn ske borgere skal sortere affald i. I dag er der syv forskellige containere: bio, plast, mad- og drikkekartoner, metal, glas, papir og pap.

Enhedslisten og Radikale Venstre vil gerne beholde dette system, mens Dansk Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance har stillet et forslag om at undersøge, om antallet kan nedsættes med tre. Forslagsstillerne mener, at affaldssorteringen er blevet for omfattende og kræver for meget tid og plads fra borgerne, især i de små lejligheder. De ønsker at spare kommunens ressourcer og gøre det lettere for indbyggerne. Modstanderne advarer om, at en reduktion vil gå ud over genanvendelsen og være et tilbageskridt i klimaindsatsen.

De påpeger, at hvis metal og plastik sorteres sammen, vil man miste indholdet af metallet ved den efterfølgen de behandling, og dermed mindske den positive miljøeffekt. Stemningen er splittet, og torsdag aften skal borgerrepræsentationen stemme om, om forvaltningen skal iværksætte en undersøgelse af de økonomiske og praktiske konsekvenser ved at mindske antallet af skraldespande. Diskussionen handler ikke kun om praktiskhed og plads, men også om borgernes ansvar for at øge genanvendelsen og imødegå klimakrisen.

Den politiske uenigheden afspejler en bredere debat om, hvor langt man kan og bør gå i at kræve præcis affaldssortering fra borgerne, uden at det bliver en for stor byrde. I København, som har rost sig af at være en grøn hovedstad, er dette et vigtigt spørgsmål, som rører ved både dagligdag og store politiske ambitioner for en bæredygtig fremtid





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Affaldssortering København Skraldespande Genanvendelse Klimapolitik

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