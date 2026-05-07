Strategisk signal: Løkke, Juul og Lund Poulsen mødes midt i regeringsforhandlingerne

B.T.s politiske eksperter analyserer mødet mellem Lars Løkke Rasmussen (M), Mona Juul (K) og Troels Lund Poulsen (V) som et strategisk skridt i regeringsforhandlingerne. Podcasten B.T. Valgkamp diskuterer, om mødet er et tegn på en mulig centrum-venstre-regering eller blot et politisk skuespil.

Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen ankommer til mødet med Konservative og Venstre på Christiansborg torsdag den 7. maj 2026. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix. Det fortæller de i det seneste afsnit af den politiske podcast B.T. Valgkamp.

Vi skal i hvert fald notere os det, fordi det jo ikke bare er sådan en studiekreds, der tilfældigvis var kalendersat til torsdag formiddag den 7. maj, siger Henrik Qvortrup og understreger. Ifølge B.T.s politiske analytiker skyldes det blandt andet, at Lars Løkke Rasmussen (M) er nødt til at markere, at han også har andre venner end dem, han forhandler med på Marienborg.

Jeg vil også formode, at Troels Lund Poulsen og Mona Juul har et behov for at vise, at de har forsøgt at danne en regering, som ikke involverer de røde og Enhedslisten, siger Henrik Qvortrup. Han peger samtidig på, at mødet også kan være nødvendigt, for at Mona Juul og Troels Lund Poulsen på et senere tidspunkt kan udstille Lars Løkke Rasmussen som århundredets løftebryder, hvis han går sammen med de røde om en regering.

Ifølge Henrik Qvortrup skal man dog ikke tro, at mødet peger i retning af en regering hen over midten, da han vurderer, at vi er forbi point of no return og i stedet ser ind i en regering bestående af midter- og venstrepartier. Samtidig peger B.T.s debatredaktør Joachim B. Olsen på, at mødet nærmest var en form for rygdækning for de tre partiledere. Jeg er meget enig i din analyse. Det her er lidt teatralsk.

Det er lidt et skuespil, som egentlig ikke handler om noget substantielt, men som handler om, at man har et behov for at dække flankerne, lyder det fra Joachim B. Olsen. Det er jo sådan et skuespil, der skal afvikles, hvor det skal se meget kompliceret ud, for at man senere kan stå inde for det, man så til syvende og sidst når frem til, lyder det konkluderende fra Henrik Qvortrup. En centrum-venstre-regering er lige rundt om hjørnet.

Eller er den? Mens regeringsforhandlingerne fortsætter, holder Lars Løkke (M) møde med Mona Juul (K) og Troels Lund Poulsen (V). Hvad skal vi lægge i det? Det spørgsmål vender vi i dagens afsnit, efter Henrik Qvortrup tager røven på Joachim B. Olsen med et klip, der efterlader ham helt paf.

Vært: Joachim B. Olsen, debatredaktør på B.T. Panel: Henrik Qvortrup, politisk analytiker på B.T. Journalister: Maria Asmine Dam og Emilie Maja Jeppesen Redaktør: Maria Asmine Dam Producer: Frederik Riis Jakobsen





