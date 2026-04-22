Strammere regler for partistøtte foreslås efter omstridt overførsel

Dansk Folkeparti vil indføre krav om erklæring mod handel med stemmer for at modtage offentlig støtte, efter sag om overførsel fra Socialdemokratiet til Alternativet.

Debatten om politiske aftaler og økonomiske transaktioner mellem partier på Christiansborg er igen blusset op, og et nyt forslag fra Dansk Folkeparti s formand, Morten Messerschmidt, kan potentielt ændre spillereglerne markant.

Messerschmidt ønsker at indføre skærpede regler for partistøtte og har derfor besluttet at bringe sagen for Folketingets Præsidium. Kernen i forslaget er, at alle partier fremover skal underskrive en formel erklæring som betingelse for at modtage offentlig finansiering. Denne erklæring skal indeholde en klar forpligtelse til ikke at indgå aftaler, der reelt set indebærer handel med stemmer eller mandater.

Baggrunden for dette initiativ er primært den seneste sag, der involverer en økonomisk overførsel fra Socialdemokratiet til Alternativet i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet. Messerschmidt udtrykker en dyb bekymring over denne type transaktioner, idet han mener, at de underminerer tilliden til det demokratiske system. Han argumenterer for, at stemmer ikke bør kunne behandles som handelsvarer på en politisk børs.

Sagen om den påståede overførsel på 1,75 millioner kroner fra Socialdemokratiet til Alternativet har rejst alvorlige spørgsmål om grænserne for legitimt samarbejde mellem politiske partier. Aftalen blev indgået inden for rammerne af et valgforbund, der også inkluderede SF, og bidrog direkte til, at Socialdemokratiet sikrede sig et ekstra mandat i Europa-Parlamentet. Socialdemokratiet har dog afvist enhver anklage om at have købt stemmer og påpeger, at lignende aftaler er blevet indgået i fortiden.

Denne forklaring har dog ikke formået at dæmpe kritikken fra Dansk Folkeparti og andre partier, der ser handlingen som et problematisk eksempel på politisk manipulation. Messerschmidts forslag sigter derfor mod at skabe en klarere og mere utvetydig ramme for, hvad der er acceptabelt samarbejde mellem partier, og at sikre, at offentlige midler ikke bruges til at undergrave den demokratiske proces.

Konsekvenserne af at bryde de nye regler vil være alvorlige, idet partier, der overtræder dem, risikerer at miste deres adgang til offentlig partistøtte. Dette vil potentielt kunne have en betydelig indvirkning på partiernes økonomi og deres evne til at føre valgkampagner. Offentlig partistøtte udgør en væsentlig indtægtskilde for mange partier i Danmark og beregnes på baggrund af det antal stemmer, de opnår ved valg.

Støtten er med til at dække partiernes driftsomkostninger, herunder lønninger til medarbejdere, husleje og udgifter til kampagner. Derfor vil et tab af denne støtte kunne have alvorlige konsekvenser for et partis overlevelse og dets evne til at deltage aktivt i den politiske debat. Messerschmidts forslag er derfor ikke blot et spørgsmål om at stramme reglerne, men også et spørgsmål om at sikre en fair og gennemsigtig politisk proces.

Det er forventet, at forslaget vil udløse en livlig debat i Folketingets Præsidium og i den offentlige mening. Spørgsmålet om, hvorvidt det er acceptabelt at indgå økonomiske aftaler mellem partier i forbindelse med valg, er et komplekst et, og der er mange forskellige holdninger til sagen. Nogle mener, at det er en naturlig del af det politiske spil, mens andre ser det som en trussel mod demokratiet.

Uanset holdningen er det klart, at sagen har rejst vigtige spørgsmål om integriteten i det danske politiske system, og at der er behov for en grundig drøftelse af, hvordan man bedst kan sikre, at tilliden til demokratiet bevares





