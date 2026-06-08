Stort jordskælv i Indonesien udløser tsunamivarsel, mens增速te historier fra Israel, Danmark og USA dyrkeres

Et stort jordskælv i Indonesien har fået det amerikanske tsunamivarslingssystem til at udsende en advarsel. Indonesiske myndigheder har også udstedt et tsunamivarsel for kystområder. I samme åndedrag dyrkes historier om Israels planer om at rive en landsby, Christian Eriksens fald, missiler fra Iran, Zelenskyjs møder i Europa, gerrymandering i USA, og en norsk retssag.

Ifølge det tyske geovidenskabelige forskningscenter GFZ har der fundet et stort jordskælv sted i Indonesien . Det amerikanske tsunamivarslingssystem har udsendt en advarsel om mulig tsunami, og indonesiske myndigheder har også udstedt et tsunamivarsel for kystområder i det nordøstlige Indonesien .

Ifølge regeringsdata er antallet af bekræftede tilfælde steget med 27. Derudover er der fokus på to helt andre historier. I Israel er der planer om at rive den palæstinensiske landsby Khan al-Ahmar ned, hvilket er blevet kritiseret af vestlige diplomater og menneskerettighedsorganisationer. Perspektiverne om, at vestlige lande ikke tager handling for at standse Israels fremfærd, er også blevet bragt på bane.

Endelig har den danske fodboldspiller Christian Eriksen faldet om under en venskabskamp mod Ukraine, hvilket har mindet mange om den utilsigtede hændelse i 2021 under EM-kampen. Læger har bekræftet, at Eriksens pacemaker fungerede korrekt, og han blev hurtigt omringet af spillere fra begge hold, hvorefter han modtog behandling og kunne gå til en ambulance. Samtidig har den israelske hær rapporteret om missiler fra Iran på deres territorium, ifølge det iranske nationale sikkerhedsråds talsperson.

Dette sker kun få dage efter, at Israel og Libanon indgik en våbenhvileaftale. Den israeliske hær har anerkendt, at de dræbte personer var civile og udtrykt dyb sorg, men bemærker, at sådanne hændelser ikke er enestående. Den ukrainske præsident Zelenskyj var imidlertid ikke til stede til fodboldkampen, da han var på besøg i Storbritannien for at møde premierminister Keir Starmer, Frankrigs præsident Macron og Tysklands kansler Merz.

Hovedfokus for disse møder er forsvaret i krigen og et større samarbejde om luftforsvar i hele Europa. På et helt andet plan har der i USA begyndt et kapløb om at omtegne valgkredse i flere delstater for at sikre flere sæder i Kongressen efterårets midtvejsvalg, en praksis kendt som gerrymandering. I Norge er der opmærksomhed omkring kronprinsesse Mette-Marits søn, Marius Borg Høiby, som er fængslet.

Hans forsvarer har medtjnet, at retten vil vurdere, om han kan løslades for at være sammen med sin mor. Endelig har der fundet et stort fokus sted på GLP-1-produkter som Ozempic og Wegovy, da der er sket en betydelig stigning i udskrivninger, ifølge Novo Nordisk. Størstedelen af de nye recepter udskrives til personer, der ikke tidligere er behandlet med sådanne produkter.

Også en historie om en god gerning har fået opmærksomhed: Sif Kølle fik hjælp til at betale for sine indkøb, da hendes telefon stopede med at fungere, fra Michael Willadsen, som bare bad hende om en dag at gøre en god gerning for en anden. Jan Egeland fra Norsk Flygtningehjælp deler også sine erfaringer fra en tur gennem Iran, hvor flere ting overraskede ham





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