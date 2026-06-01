Stort fokus på brændinger blandt unge danskere fører til rekordhøjere hudkræfttal

Danmark har ifølge NORDCAN den højeste forekomst af hudkræft i Europa. En ny kampagne fra Kræftens Bekæmpelse forsøger at bremse stigningen ved at nå ud til unge, der ofte prioriterer solbadning uden tilstrækkelig beskyttelse.

I Danmark er en stor del af de unge fokuseret på at opnå perfekte brændinger og definerede tanlines, ofte uden tilstrækkelig beskyttelse mod de skadelige ultraviolette stråler .

Denne trend har alvorlige konsekvenser for folkesundheden, da Danmark ifølge en ny rapport fra det nordiske kræftregister, NORDCAN, har den højeste forekomst af hudkræft og især modermærkekræft i forhold til befolkningen i hele Europa. Specialkonsulent Christine Tybring fra Kræftens Bekæmpelse understreger, at danskernes hud er særligt følsom over for solens stråler, og samtidig har vi en kultur, hvor vi værdsætter at være ude i solen.

Hun udtrykker bekymring for, at antallet af kræfttilfælde vil stige yderligere, især fordi børn, der som små fik indsmurt solcreme af forældre, ofte mister disse gode vaner, når de bliver ældre og selv skal tage ansvar. Trods en generel bevidsthed om risiciene prioriterer mange unge, som 18-årige Oscar Throup Søndergård fra Aalborg, at nyde solen i deres ungdom frem for at være forsigtige.

For at bryde denne udvikling har Kræftens Bekæmpelse netop lanceret en ny kampagne, der specifikt retter sig mod unge og opfordrer dem til at tænke sig om, før de udsætter deres hud for kraftig sol i perioder med høj UV-indeks. Målet er at mindske fremtidige tilfælde af hudkræft blandt de yngre generationer gennem bedre oplysning og习惯dannelse. Denne indsats er vigtig, da både hudkræft og modermærkekræft er på vej op, og uden en ændring i adfærden ser situationen dystert ud.

Christine Tybring er dog optimistisk og tror, at kollektive bedre solvaner kan vende udviklingen





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hudkræft Modermærkekræft Ultraviolette Stråler Solcreme Solvaner Unge Danmark Kræftens Bekæmpelse NORDCAN UV-Indeks

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sønderjysk by fejrer Reformationen 10 år før resten af DanmarkPå landsplan siger man, at reformationen kom til Danmark i 1536, men den kom faktisk til landet endnu tidligere.

Read more »

Asiatisk bilproducent topper i DanmarkTop-20 viser en intensiv kamp blandt elbiler til under 200.000 kroner. Se hele listen herunder.

Read more »

Lemvig har dårligst sommervejr i Danmark ifølge TV2 VejretEn ny analyse fra TV2 Vejret viser, at Lemvig Kommune har det dårligste sommervejr i Danmark når der tages højde for sol, varme, vind og nedbør. Kommunen får kun 39,7 point i en ratingsliste, hvor solrige og varme lokaliteter får de højeste point. Også flere andre vestkystkommuner samt Skive og Struer scorer lavt. I solskinstimer ligger Ikast-Brande, Herning, Silkeborg og Viborg nederst med lidt over 610 timer, mens der er en forskel på næsten 200 timer til den mest solrige kommune. Lemvig og Thisted er også blandt de største når det gælder blæsevejr, og de laveste sommer temperaturer.

Read more »

Jon satser stort på open source: »Der er egentlig ikke noget at være bange for«Flere danske kommuner har taget open source-løsninger udviklet i fællesskab ind i organisationerne. Èn af dem er Syddjurs Kommune, hvor Jon Badstue Pedersen er it- og digitaliseringschef. Han har været med helt fra starten.

Read more »