Stort flertal af danskerne kræver, at Mærks våbentransport til Israel stopper

En meningsmåling foretaget af Oxfam Danmark viser, at over halvdelen af befolkningen mener, at Mærsk bør stoppe sin transport af våbendele til Israel. Samtidig mener et lige så stort flertal, at regeringen bør forbyde Mærks våbentrasporter til Israel. Det er et tydeligt signal til Mærsk om, at de bør stoppe med at forsyne Israel med militært udstyr, mener seniorprogramrådgiver i Oxfam Danmark, Jonas Devantier.

Der skal sættes en stopper for Mærk s forsyninger af militært udstyr til Israel , mener et stort flertal af danskerne. Over halvdelen af befolkningen (61 procent) mener, at Mærsk bør stoppe sin transport af våbendele til Israel .

Det viser ny meningsmåling, der er lavet for Oxfam Danmark af analysebureauet IT’S A FACT og indsamlet via YouGovs panel. Når så mange mener, at Mærsk bør afholde sig fra at fragte våbendele til Israel, så er det et helt tydeligt signal til Mærsk om, at de bør stoppe. Jeg håber, at de lytter og lever op til deres ansvar, siger seniorprogramrådgiver i Oxfam Danmark, Jonas Devantier.

Over halvdelen af befolkningen (61 procent) mener, at regeringen skal forbyde Mærsk våbentrasporter til Israel. 47 procent af de adspurgte erklærer sig ’helt enige’ og 15 procent er ’delvis enige’ i, at ’Den kommende regering bør forbyde transport af våbendele til Israel, så længe der er tvivl om, hvorvidt Israel overholder folkeretten. ’ Meningsmålingen kommer samtidig med at Oxfam og græsrodsbevægelsen Palestinian Youth Movement har offentliggjort en rapport, der viser, at Mærsk siden oktober 2023 har transporteret våbendele – heriblandt dele til ammunition og bomber, som Israel har brugt i Gaza.

Foreløbigt har 80 personer – heriblandt Camma Okotie, der er psykolog og musiker, og Anna Lin, der er tv-vært – optaget. Det er vigtigt, at vi står sammen om at respektere international lov og menneskeret.

Israel har jævnet hele byer med jorden og dræbt tusindvis af civile i processen, så det er virkelig på tide, at Mærsk i handling viser, at de er en virksomhed, der respekterer menneskerettighederne og ikke vil fortsætte med at facilitere våbenhandel, der muliggør Israels drab på civile, siger Camma Okotie. – Vi har i mange år råbt op om beskyttelse af civile. Det ansvar skal Mærsk være med til at tage på sig, siger Anna Lin.

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