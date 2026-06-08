Stort centerrør på vej fra Ringkøbing til Hvide Sande

En række begivenheder har fundet sted i Danmark: et stort centerrør på vej, Christian Eriksens fald, lupiner i naturen, ministerplaceringer, pirattaxaer, Skive Festival-oversvømmelse, wolfshooting-tilladelser, forstenede søpindsvin, en families reaktion på en ulykke og en særtransport til en havvindmølle.

Nu ruller det enorme 452 tons tunge centerrør afsted påny. Denne gang er rejsen på 22 kilometer mellem Ringkøbing og Hvide Sande . Chaufførerne forventes at trille frem med en fart mellem fem og seks kilometer i timen, når forholdene er gode.

Elbilerne findes i stigende grad på vejene, hvilket mekaniker Ole Bergh Hansen i Holstebro, der har været i branchen i 31 år, mærker. Han savner de brummende motorer, men er tvunget til at følge med den teknologiske udvikling. Christian Eriksen er udskrevet fra hospitalet og er nu hjemme hos sin familie efter at være faldet om på banen under en kamp i Odense søndag aften.

Den danske fodboldstjerne har via Instagram fortalt, at han har det godt, og at det var hans indopererede pacemaker, der gav et stød og var årsagen til episoden. Jeg kan forstå, at det har gjort stort indtryk på mig og min familie, siger han og tilføjer, at denne situation er anderledes end den i 2021, hvor han faldt om med hjertestop i EM-kampen mod Finland og skulle genoplives på Parken.

Lige nu er lupinerne i fuldt flor, og de farvelægger grøftekanten. Lupiner hører ikke hjemme i den danske natur og er på listen over invasive arter. En opgørelse viser, at næsten alle de nyudnævnte ministre bor på Sjælland, og under debat udtrykte flere bekymring over denne placering. Pirattaxaer har en tendens til at tage folk i mængdevis, og der sker en masse undervejs.

I 2026 var Skive Festival ikke en undtagelse. Denne gang havde den formodentlig samme mand et utroligt travlt, da han slog til mindst fem gange på 24 timer. Dette oplyses af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Den 22. maj udsteds styrelsen tilladelser til fire personer.

I maj åbnede styrelsen for, at private kan søge om tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i området ved Oksbøl, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Ansøgeren skal være lodsejer eller forpagter af det pågældende areal og have gyldigt jagttegn. Forstenede søpindsvin er Danmarks mest almindelige fossiler og kan findes næsten overalt. Det fortæller geolog og museumsinspektør René Sylvestersen fra Fur Museum.

Han giver gode råd, hvor man skal lede og hvad man skal kigge efter. Per Colstrup Vinkel er både stolt på sin datters vegne for den store oplevelse hun fik på Odense Stadion, men turret hjem til Silkeborg var fyldt med spørgsmål om ulykken. Et særtransport med to jernrør på hver 807 tons til en kæmpe havvindmølle har tiltrukket tilskuere fra hele Midt- og Vestjylland. Transporten er blevet gennemfotograferet fra alle vinkler





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