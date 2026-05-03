Stort amerikansk flyselskab går konkurs: Alle afgange aflyst med øjeblikkelig virkning

Spirit Airlines, et af USA's største lavprisflyselskaber, har med øjeblikkelig virkning stoppet al drift og indledt en ordnet afvikling. Selskabet har været i økonomiske vanskeligheder siden pandemien, men den seneste stigning i brændstofpriserne, udløst af Iran-krigen, blev den endelige årsag til konkursen. Eksperter frygter, at lukningen vil føre til højere billetpriser og mindre konkurrence på markedet.

Et af USA's største lavprisflyselskaber, Spirit Airlines , har med øjeblikkelig virkning stoppet al drift og indledt en ordnet afvikling. Meddelelsen kom den 2. maj 2026 på selskabets hjemmeside, hvor det står, at Spirit Airlines efter mange års økonomiske udfordringer ikke længere har de nødvendige ressourcer til at fortsætte.

Alle flyafgange er aflyst, og rejsende opfordres til ikke at møde op i lufthavne. Selskabet har været i økonomiske vanskeligheder siden pandemien, hvor efterspørgslen på flyrejser faldt markant. Men det var den seneste stigning i brændstofpriserne, udløst af Iran-krigen, der endelig blev dråben, der fik koppen til at flyde. Ifølge en pressemeddelelse fra Spirit Airlines har de stigende oliepriser og andre økonomiske udfordringer haft en afgørende indvirkning på selskabets økonomi.

Reuters rapporterer, at Spirit Airlines er det første flyselskab, der går konkurs som følge af den fordobling af flybrændstofpriserne, som Iran-krigen har medført. Før konkursen blev bekendtgjort, forsøgte både amerikanske myndigheder og præsident Donald Trump at redde selskabet. Trump tilbød et lån på 500 millioner dollars, der ville give staten op til 90 procent af selskabet, mens transportminister Sean Duffy forsøgte at overtale konkurrenter til at opkøbe Spirit. Ingen af forsøgene lykkedes.

Spirit Airlines har mere end 15.000 ansatte og har stået for fire til fem procent af alle amerikanske flyrejser. Eksperter frygter nu, at konkursen vil føre til højere billetpriser og mindre konkurrence på markedet. Mange rejsende er blevet ramt af pludselige aflysninger, og der er stor usikkerhed om, hvordan de vil kunne få refunderet deres billetter. Selskabet har opfordret kunder til at kontakte deres rejseselskab eller kreditkortudbyder for at få hjælp med refusioner.

Spirit Airlines' konkurs kommer i en tid, hvor flybranchen generelt kæmper med stigende omkostninger og usikkerhed i den globale økonomi. Eksperter advarer om, at flere flyselskaber kan komme til at stå i samme situation, hvis brændstofpriserne fortsætter med at stige. Rejsebranchen forventer, at Spirit Airlines' lukning vil have en betydelig indvirkning på markedet, især for lavprisflyselskaber.

Mange rejsende er nu nødt til at finde alternative måder at rejse på, hvilket kan føre til overfyldte fly og højere priser hos andre selskaber. Spirit Airlines' konkurs er et varsel om de udfordringer, som flybranchen står over for i de kommende år. Med stigende brændstofpriser og økonomisk usikkerhed kan flere selskaber komme til at stå i samme situation, hvis ikke der træffes handlinger for at stabilisere markedet





