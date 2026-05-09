Stormflodens Lærepenge på Skarø: Når Klimakrisen Bliver Virkelighed

En dybdegående fortælling om forskeren Nina Baron og hendes undersøgelse af, hvordan beboerne på den lille ø Skarø transformerede deres syn på klimaforandringer efter en ødelæggende stormflod.

Da den danske forsker og lektor fra Københavns Professionshøjskole, Nina Baron, satte kurs mod den lille sydfynske ø Skarø i efteråret 2021, bar hun på en række grundlæggende spørgsmål om menneskets tilpasningsevne i lyset af en accelererende klimakrise.

Hendes mål var at undersøge, hvordan man bor og lever et sted, hvor selve fundamentet for ens eksistens – jorden under huset – risikerer at blive opslugt af det stigende hav. Skarø er et ekstremt eksempel på sårbarhed; med et areal på blot to kvadratkilometer er øen faktisk mindre end Amager Fælled i København, og den er derfor naturligt ekstremt udsat for naturens luner. Ved hendes ankomst blev Nina Baron dog mødt af en overraskende holdning blandt øboerne.

Selvom beboerne var bevidste om de generelle klimaudfordringer, var der en udbredt følelse af, at de katastrofale scenarier ikke ville indtræffe i deres egen levetid. Denne diskrepans mellem videnskabelige fremskrivninger og den lokale oplevelse af virkeligheden blev et centralt punkt i hendes forskning, da hun observerede, hvordan klimakrisen ofte opleves som noget abstrakt og fjernt, selv for dem, der bor i frontlinjen. Denne tryghed blev dog brutalt udfordret blot to år senere.

I oktober 2023 blev Skarø ramt af en voldsom stormflod, som i statistisk forstand beskrives som en 100-års begivenhed. Vandet steg med over to meter, og voldsomme bølger skyllede ind over øen og ødelagde havnen, mens lavtliggende områder blev forvandlet til søer. For beboerne blev den abstrakte trussel pludselig konkret og skræmmende. Nina Baron beskriver, hvordan nogle af øboerne efterfølgende udtrykte en følelse af langsomt at være ved at drukne.

En vigtig erkendelse i denne proces var bevidstheden om deres egen isolation; når katastrofen rammer, ved øboerne, at det officielle beredskab med blå blink først og fremmest vil fokusere på de større byer som Svendborg og Faaborg, før hjælpen når ud til den lille ø. Dette skabte en nødvendighed for et ekstremt stærkt internt sammenhold. Da varslerne om stormfloden tikker ind, samles beboerne på den lokale bar, Papegøjen, hvor de hurtigt organiserer en fælles indsats for at sikre øen.

De binder ting fast og pakker huse ind i plastik, og i en dramatisk aktion kører øboerne ud med traktorer gennem 40 centimeter vand for at evakuere familier, der ellers ville have været fanget i deres hjem. Denne oplevelse på Skarø er ikke et isoleret dansk fænomen, men afspejler en tendens, som Nina Baron og andre forskere har observeret på tværs af Norden, herunder i Norge, Sverige, Finland og på Færøerne.

Lektor Helene Dyrhauge fra Roskilde Universitet påpeger, at det er paradoksalt, at netop de mennesker, der er mest udsatte for skovbrande, oversvømmelser og stormfloder, ofte har sværest ved at forbinde disse hændelser med de globale klimaforandringer. Det skyldes i høj grad, at vejret altid har varieret, og det kan være svært at skelne mellem en naturlig ekstremhændelse og en hændelse forstærket af menneskeskabte klimaændringer.

Videnskabeligt set kan en forsker aldrig med 100 procents sikkerhed sige, at en specifik storm er forårsaget af klimakrisen, men ved hjælp af store mængder vejrdata, observationer af temperaturer og vindstyrke kan man udregne sandsynligheden for, at hændelsen er blevet mere sandsynlig eller intens grundet opvarmningen af planeten. Uden præcise data er det umuligt at lave denne kobling, men tendensen er entydig: Risikoen for ekstremt vejr stiger, og for små samfund som det på Skarø betyder det, at det sociale fællesskab og det lokale beredskab bliver deres vigtigste overlevelsesstrategi i en usikker fremtid





