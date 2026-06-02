Stormen Jangmi rammer Japan: Kraftig regn og vind skaber kaos

Stormen Jangmi har forårsaget omfattende ødelæggelser i det sydlige Japan med voldsom regn og kraftige vindstød. Tusindvis af husstande er uden strøm, og beboere opfordres til at evakuere.

Stormen Jangmi , som i går passerede hen over den subtropiske ø Okinawa i det sydlige Japan , har medført voldsom regn og kraftige vindstød. Vindstødene var så stærke, at flere meter høje træer blev væltet, og strømforsyningen til omkring 17.000 husstande på Okinawa blev afbrudt.

Også i den sydvestlige region Kagoshima var der omkring 30.000 husstande uden strøm her til morgen. Myndighederne har opfordret alle indbyggere i byen Miyazaki på øen Kyushu, nord for Okinawa, til at lade sig evakuere på grund af uvejret. Japans regeringstalsperson, Minoru Kihara, opfordrede befolkningen til at være på vagt og tage de nødvendige skridt for at beskytte deres liv. Han understregede vigtigheden af at følge evakueringsordrer og søge ly i sikre bygninger.

Stormen har også påvirket luft- og skibstrafik i regionen, med adskillige aflysninger af indenrigsflyvninger og færgeafgange. Øjenvidner beskriver kaotiske tilstande med oversvømmede gader, nedrevne tagplader og væltede trafikskilte. Meteorologer advarer om, at stormen fortsat kan medføre risiko for jordskred og yderligere oversvømmelser, selvom den er på vej væk fra de tættest befolkede områder. De japanske myndigheder har etableret nødcentre og uddeler vand og mad til de berørte.

Det forventes, at det vil tage flere dage at genoprette strømforsyningen fuldstændigt. Japan er ofte ramt af tropiske storme og tyfoner i denne årstid, men Jangmi har været usædvanlig kraftig for sit tidlige stadie. Eksperter peger på, at klimaforandringer kan gøre sådanne vejrbegivenheder mere intense. De lokale myndigheder har aktiveret katastrofeberedskabet og opfordrer alle til at følge vejrmeldingerne nøje.

På trods af advarslerne er der foreløbig ikke rapporteret om dræbte eller alvorligt tilskadekomne, men situationen udvikler sig fortsat. Redningsmandskab arbejder på højtryk for at rydde op efter stormen. I Okinawa er vejene blokeret af nedfaldne træer og affald, hvilket gør det vanskeligt for nødhjælpsarbejdere at nå frem til de mest berørte områder. Strømselskaber forsøger at genoprette forsyningen, men skaderne på elnettet er omfattende.

Samtidig advarer myndighederne om, at efterdønningerne af stormen kan medføre yderligere fare, herunder oversvømmelser fra kraftig regn i de kommende dage. Japan har anmodet om international bistand, men foreløbig er landet i stand til at håndtere situationen med egne ressourcer. Beboere opfordres til at holde sig indendørs og undgå unødvendig færdsel, indtil myndighederne erklærer områderne sikre. Stormen Jangmi er et tydeligt eksempel på de udfordringer, som ekstreme vejrforhold udgør i en verden med klimaforandringer





