Stormen Jangmi passerer over Okinawa og udsætter Japan for voldsomt vejr. Nye rejsedage i København. Mette Frederiksen meddeler kongen om regeringsdannelsen.

Stormen Jangmi passerede i går hen over den subtropiske ø Okinawa i det sydlige Japan , og det betød voldsom regn og kraftige vindstød, som fik flere meter høje træer til at vælte.

Omkring 17.000 husstande på øen havde her til morgen ingen strøm. Det samme gjaldt omkring 30.000 husstande i den sydvestlige region Kagoshima. På grund af uvejret er alle indbyggere i byen Miyazaki på øen Kyushu nord for Okinawa blevet opfordret til at lade sig evakuere. Vær fortsat på vagt og sørg for at tage de nødvendige skridt for at beskytte jeres liv, udtaler Minoru Kihara, som er talsperson for regeringen i Japan.

Den globale rejselyst er fortsat høj på trods af de stigende brændstofpriser, og flere dage i maj var på niveau med de største rejsedage i lufthavnen sidste sommer, udtaler Peter Krogsgaard, lufthavnens kommercielle direktør. Norge var i maj det mest populære land for de rejsende, mens London var den mest populære rejsedestination. I årets fem første måneder har 590.000 fløjet indenrigs til eller fra Københavns Lufthavn, hvilket er en stigning på 22 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Udsigten til at kunne danne regering bragte det store smil frem hos fungerende statsminister Mette Frederiksen (S), efter at have meddelt kongen ombord på kongeskibet Dannebrog om regeringsdannelsen. Det sker klokken 16, når regeringsgrundlaget bliver præsenteret ved et pressemøde, hvor Mette Frederiksen (S), Pia Olsen Dyhr (SF), Lars Løkke Rasmussen (M) og Martin Lidegaard (R) deltager. Åbningen af afdelingen skal gøre hjælpen mere tilgængelig for de sorgramte, der har behov for specialiseret støtte.

- Afstand betyder alverden for et menneske i krise, så det er en stor glæde, at vi nu som et pilotprojekt kan åbne et sorgcenter i Næstved, udtaler regionsrådsformand Trine Birk Andersen (S). Den nye afdeling, som årligt kan tilbyde op til 150 børn, unge og voksne gratis specialiseret psykologhjælp, har til huse i lokaler på Midt- og Vestsjælland hospital.

Engangsklude lavet af skum, som har været flittigt brugt i hjemmeplejen, daginstitutioner og plejehjem i Københavns Kommune, skal erstattes af et mere bæredygtigt alternativ. De nye vaskeklude er angiveligt bløde og behagelige, lavet af papirfibre og kan på sigt genanvendes. - Det her er et rigtig godt eksempel på, at klimapolitik og sund fornuft sagtens kan gå hånd i hånd, udtaler sundheds- og omsorgsborgmester Jens-Kristian Lütken (V).

Skumkludene ender ifølge kommunen på forbrændingen, da de ikke kan genanvendes, hvorfor man nu sadler om. Når først de nye klude er fuldt indfaset, sænkes kommunens CO2-udledning med 350 ton om året, lyder det. På tværs af tre provinser i DR Congo er der nu registreret 321 tilfælde af smitte med ebola, oplyser myndighederne i landet. De bekræftede tilfælde omfatter 48 dødsfald, viser regeringsdata fra landet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der er tale om en opjustering af tallet. Mandag aften skrev Reuters på baggrund af data udsendt af DR Congos kommunikationsministerium, at antallet af bekræftede tilfælde lå på 282. Ebola er en virussygdom med høj dødelighed. Sygdommen spredes gennem direkte kontakt med kropsvæsker fra smittede personer.

Tidligere på måneden opjusterede Verdenssundhedsorganisationen, WHO, sin risikovurdering af ebola fra høj til meget høj i DR Congo. En boligblok er delvist kollapset i Kyiv, mens mindst fire personer er dræbt i Dnipro under omfattende russiske angreb i nat. Efter at sirenerne lød klokken 01.35 i flere områder i det nordlige Israel, opfangede det israelske luftvåben to projektiler, der krydsede grænsen fra Libanon til israelsk territorium, skriver militæret.

Kort efter lød der igen sirener i flere områder i det nordlige Israel på grund af en mulig indtrængen af et fjendtligt luftfartøj. Ifølge militæret blev et mistænkeligt luftmål identificeret, inden det styrtede ned på israelsk territorium nær grænsen til Libanon. Det er første gang, at Hizbollah har tilsluttet sig et amerikansk forslag om et gensidigt stop for angreb mellem Hizbollah og Israel.

Mette Frederiksen har mandag aften meddelt kongen, at der kan dannes en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale





Mike Pence kritiserer skattefinansieret fond til kompensation for Trump-støttereUSA's tidligere vicepræsident Mike Pence har udtalt skarp kritik af en skattefinansieret fond, der har til formål at kompensere allierede af præsident Donald Trump, der blev retsforfulgt som følge af stormen på Kongressen i 2021.

Vi skal passe på pædagogfaget - og på stolthedenFormand for pædagoger og ledere Jon Olufson argumenterer for at både kæmpe for bedre vilkår og samtidig bevare stoltheden i pædagogfaget, da mange stadig vælger faget til og gør en forskel.

EU vedtager nye regler for udvisning af udlændingeEU-landene kan nu oprette udrejsecentre uden for Europa, hvor afviste asylansøgere kan sendes hen, hvis de ikke frivilligt vil rejse hjem. Formålet er at gøre det sværere for grundløse asylansøgere at tage til Europa.

