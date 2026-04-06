Storm, lavine og politiske udmeldinger: Dagens nyheder i korte træk

Dagens nyheder dækker alt fra stormskader og laviner til politiske udmeldinger og minearbejdere fanget under jorden. Vigtige opdateringer omfatter også udviklingen i konflikten i Ukraine og problemer med S-togtrafikken.

Med små, spiddende videoer forsøger Vadim at punktere Putins propaganda. Og han fortsætter, selv om det har kostet ham forholdet til sin far.\ Storm en Dave har forårsaget betydelige problemer, især i Nordjylland, med vindstød af orkanstyrke, hvilket mærkes hos If, Nordens største forsikringsselskab.

If har indtil videre registreret omkring 150 skader fra danske kunder som følge af stormen, hvoraf syv ud af ti skader stammer fra kunder i den nordlige del af Jylland, ifølge en pressemeddelelse fra selskabet. De mest almindelige skader, som If har registreret, er forårsaget af væltede træer, der har ramt boliger. Forsikringsselskabet har også observeret eksempler på nedfaldne tagsten og knuste ruder i drivhuse. Helene Ibsen, boligchef i If, forventer travlhed ved telefonerne i de kommende dage: Mange danskere har været væk på påskeferie, og flere skadesanmeldelser forventes at komme ind, efterhånden som kunderne vender hjem og får mulighed for at overskue eventuelle stormskader.\En lavine i Hemsedal i Norge har revet fire personer med sig, ifølge rapporter fra norske medier NRK og VG. Én af dem var savnet i en time, men alle er nu fundet i snedriverne. I første omgang meldte politiet ud, at der blev ydet livreddende førstehjælp på stedet. Nu er meldingen, at to personer er omkommet i ulykken, oplyser politiet ifølge VG. Det er stadig uklart, hvor stort sneskredet var, eller om der er risiko for flere sneskred. Der er udsendt orange lavinevarsel i Hallingdal-regionen, skriver NRK. Irans statskontrollerede medie rapporterer, ifølge Reuters, om drabet på en højtstående Revolutionsgarde-officer, Khademi, i Syrien. Mediet hævder, at Khademi blev 'dræbt i et terroristisk angreb af den amerikansk-zionistiske fjende', med citater fra Revolutionsgarden. Israel har bekræftet, at de stod bag luftangrebet. Det israelske militær, IDF, og forsvarsministeren, Israel Katz, har påtaget sig ansvaret for drabet på Khademi. IDF har skrevet på Telegram, at Khademi blev dræbt i 'endnu et hårdt slag' mod Revolutionsgarden, rapporterer BBC.\Emilie Schytte, som for to dage siden meldte sig ud af Borgernes Parti, har nu meddelt, at hun beholder sit mandat som løsgænger i Folketinget. Hun skriver selv i en mail til DR Nyheder og i et opslag på Facebook: 'Mit politiske ståsted er uforandret. Jeg vil ufortrødent fortsætte mit politiske virke som borgernes stemme, der gennemfører borgerlig politik.' Dette vil betyde, at hun foreløbig vil være løsgænger i Folketinget. Borgernes Parti er blevet to mandater fattigere siden valget for næsten to uger siden. Jacob Harris blev ekskluderet fra partiet for en uge siden efter kritiske historier om hans forretning. Med Emilie Schyttes melding er folketingsgruppen halveret, og partistifterne Lars Boje Mathiesen og Nadja Natalie Isaksen er tilbage.\Nye tal viser en stigning i andelen af medarbejdere på fuld tid fra 2023 til 2025. Andelen af pædagoger, der arbejder på fuld tid, er steget fra 32 procent til 37 procent. Søren Trier Høisgaard, konstitueret kommunaldirektør i Egedal, udtaler: 'Ligesom alle andre kommuner har vi udfordringer med at få tilstrækkeligt med arbejdskraft. Derfor gør vi alt, vi kan, for at motivere vores medarbejdere til at få flere timer. Det er godt for kvaliteten for borgerne, men det har også givet større arbejdsglæde.' Succesen skyldes en kommunal indsats, hvor medarbejdere, der er gået op i tid, både har fået mere indflydelse på deres eget vagtskema, og lønnen er også steget.\41 minearbejdere er fanget under jorden efter et ukrainsk angreb i den russiskkontrollerede region Luhansk i det østlige Ukraine, oplyser Ruslands guvernør i regionen ifølge Reuters. Angrebet ramte Biloritjenska-kulminen. Guvernøren, Leonid Pasetjnik, siger: 'Alle relevante myndigheder arbejder på at redde minearbejderne og på at få strømmen tilbage til minen.' Myndighederne har kontakt til minearbejderne, og der er blevet sendt vand ned til dem. Der er ingen meldinger om sårede eller omkomne. DSB oplyser på sin hjemmeside, at der ingen S-tog kører mellem Østerport og Hellerup. I alt er seks S-togslinjer berørt, og én af dem er helt indstillet. Tor Jakobsen, vagthavende i Vejdirektoratets trafikcenter, advarer om, at man bør være opmærksom på vinden, ligesom i går. Han tilføjer, at der forventes vindstød, men ikke så kraftige som dagen før. Særlig opmærksomhed skal rettes mod broerne, herunder Øresundsbroen, hvor vindfølsomme køretøjer frarådes at passere, indtil klokken 17





