Store strømslugere kan vente op til ti år på at komme på elnettet

Energinet advarer om, at datacentre og andre store strømslugere kan stå over for lang ventetid på nettilslutning i Danmark. Brancheforeningen Datacenter Industrien kalder situationen for uholdbar og frygter udvandring af virksomheder.

I dag annoncerede Energinet , at store strømslugere såsom datacentre kan komme til at vente mellem fem og ti år på at få adgang til elnettet.

Køen er ekstremt presset, og situationen vil få især én type virksomheder til at søge væk fra Danmark, advarer Henrik Hansen, adm. direktør for brancheforeningen Datacenter Industrien. Han kalder det for en uholdbar situation. Ifølge Energinet kan store projekter, der ansøger om strømtilslutning i Danmark, stå over for ventetider på op til et årfælde. Dette omfatter datacentre, som er en voksende branche i Danmark.

Tech-giganter som Apple har allerede valgt at etablere datacentre i landet, f.eks. i Viborg, men den stigende efterspørgsel på elektricitet skaber nu en alvorlig flaskehals. Energinets melding understreger, at netkapaciteten er en knap ressource, og at udbygningen af elnettet ikke kan ske over natten. Dette har konsekvenser for Danmarks position som attraktivt mål for store internationale virksomheder, der søger fleksible og pålidelige energiforsyninger. Branchen frygter, at Denmark vil miste konkurrencefordelte, hvis der ikke handles hurtigt.

Der er brug for samarbejde mellem offentlige og private aktører for at øge netkapaciteten og fremskynde godkendelsesprocesser. Ellers risikerer Danmark at se en udvandring af vækstvirksomheder, som har brug for store mængder strøm til deres drift. Situationen peger på et bredere problem med den grønne omstilling, hvor efterspørgselen på elektricitet stiger hurtigere end forsyningskapaciteten. Det er især kritisk for energikrævende industrier, der er afgørende for den digitale infrastruktur og den grønne transformation.

Regeringen og Energinet står over for en stor udfordring i at balancere udbygning af vedvarende energi med nødvendige investeringer i elnettet. Uden en klar plan for netudvikling vil Danmark have svært ved at tiltrække og fastholde store virksomheder, der er afgørende for fremtidens økonomi. Dette problem har også internationale dimensioner, da mange lande konkurrerer om at blive vært for datacentre og andre højteknologiske anlæg.

Danmark har traditionelt haft et godt ry for stabile energiforsyninger, men den nuværende flaskehals kan underminere dette ry. Derfor er der behov for en发展 af politik, der prioriterer nettilslutning og effektiviserer processen for at sikre, at Danmark forbliver konkurrencedygtigt. Samtidig skal der tages højde for borgernes og virksomhedernes behov for pålidelig strøm, hvilket kræver en holistisk tilgang.

Alt i alt udgør dette en alvorlig trussel mod Danmarks position som en ledende IT- og teknologihub, hvis ikke der sker en markant forbedring af netkapaciteten





