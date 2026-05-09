Store aktion mod ulovlige digitale bettingnetværk med største andel af anholdte i Vietnam

Godt over 200 personer blev anholdt i en aktion mod ulovlige digitale bettingnetværk, hvor en stor del af anholdt er vietnamesere. politiet beslaglagde kontanter, pas, computere og andet udstyr.

Der er ifølge nyhedsbureauet tale om en af de største aktioner mod ulovlige digitale bettingnetværk, hvor 228 af de anholdte er vietnamesere, 57 kommer fra Kina, og resten er fra Laos, Myanmar, Thailand, Malaysia og Cambodja.

I forbindelse med aktionen har politiet beslaglagt kontanter i flere valutaer, pas, computere, mobiltelefoner og andet udstyr. Efterforskningschef Wira Satya Triputra udtaler, at de mistænkte blev anholdt på fersk gerning, mens de udførte aktiviteter relateret til online gambling





