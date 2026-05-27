Storbritannien og Polen indgår historisk forsvarstraktat

Storbritanniens premierminister Keir Starmer og Polens premierminister Donald Tusk underskriver en ny traktat, der styrker forsvars- og sikkerhedssamarbejdet mellem de to lande. Traktaten beskrives som den største aftale i en generation.

Storbritannien og Polen tager et markant skridt i deres forsvars- og sikkerhedspartnerskab med en ny historisk traktat. Den britiske premierminister Keir Starmer og hans polske kollega Donald Tusk underskrev aftalen under et møde i London.

Traktaten, der beskrives som den største af sin art i en generation, skal styrke samarbejdet om grænsebeskyttelse, bekæmpelse af organiseret kriminalitet, kollektivt forsvar og tættere bånd til EU. Ifølge Starmer er Polen allerede en af Storbritanniens nærmeste allierede, men de nye trusler kræver et endnu stærkere partnerskab.

'Vi står over for moderne sikkerhedsudfordringer, som måske er mindre synlige, men ikke mindre farlige. Denne traktat gør os i stand til at håndtere dem effektivt og sikre vores lande i mange år fremover,' udtalte Starmer ved underskrivelsen. Aftalen kommer i en tid med øget geopolitisk spænding i Europa, og begge ledere understregede vigtigheden af at samarbejde tæt om både konventionelt forsvar og nye trusselsområder som cyberangreb og hybridkrigsførelse.

Traktaten indeholder konkrete forpligtelser til fælles øvelser, udveksling af efterretninger og koordinering af militære kapaciteter. Polen, der har en central rolle i NATO's østlige flanke, ser aftalen som en væsentlig styrkelse af den europæiske sikkerhedsarkitektur. Donald Tusk fremhævede, at samarbejdet med Storbritannien er afgørende for at modstå pres fra autoritære regimer og beskytte demokratiske værdier.

'Vi bygger bro mellem vores nationer og sikrer, at vi står sammen i mødet med fælles fjender. Dette er ikke kun en militær aftale, men et løfte om gensidig støtte og solidaritet, sagde Tusk. Eksperter vurderer, at traktaten kan få betydning for hele regionen, da den sender et klart signal om, at Storbritannien fortsat er engageret i europæisk sikkerhed trods Brexit. Aftalen ventes at bane vejen for flere bilaterale projekter inden for forsvarsindustri og teknologisk udvikling.

Samtidig lægger den op til tættere samarbejde med EU-institutioner, hvilket kan lette koordinationen på tværs af kontinentet. For borgerne i begge lande betyder aftalen øget tryghed og en styrket position i en verden præget af usikkerhed. Traktaten er et konkret eksempel på, hvordan alliancer kan tilpasses nye trusler og skabe rammer for fred og stabilitet i generationer fremover





