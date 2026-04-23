Storbritannien indfører generationsforbud mod tobak – Danmark bør følge trop

Storbritannien har vedtaget en ny lov, der forbyder salg af tobak til personer født efter 2009. Danske sundhedseksperter opfordrer Danmark til at følge eksemplet, selvom EU-regler kan udgøre en udfordring. Samtidig er fire personer i kritisk tilstand efter en alvorlig togulykke.

En alvorlig togulykke har fundet sted, hvor to tog kolliderede frontalt, hvilket har resulteret i, at fire personer er i kritisk tilstand. Denne tragiske hændelse sker samtidig med, at der internationalt set tages drastiske skridt i kampen mod rygning.

Storbritannien har netop vedtaget en banebrydende lov, der forbyder salg af tobak til personer født efter 1. januar 2009. Dette generationsforbud placerer England i frontlinjen af den globale indsats for at reducere rygning, og landet er nu kun overgået af Maldiverne, som tidligere har implementeret et lignende tiltag. Lovgivningen har vakt betydelig opmærksomhed og debat, både internationalt og i Danmark. Den britiske lovgivning er blevet mødt med stor opbakning fra danske sundhedseksperter.

Philip Tønnesen fra Tænketanken Røgfri fremhæver lovforslagets potentiale til at mindske antallet af rygere og reducere den enorme sundhedsmæssige byrde, der er forbundet med rygning. Han understreger, at både Maldivernes og nu Storbritanniens succesfulde implementering af generationsforbuddet viser, at det er muligt at opnå positive resultater. Tønnesen opfordrer kraftigt Danmark til at følge eksemplet og implementere et lignende forbud så hurtigt som muligt.

Han argumenterer for, at Danmark bør prioritere folkesundheden og ikke tøve med at tage de nødvendige skridt for at beskytte sine borgere mod de skadelige virkninger af rygning. Det er en investering i fremtiden og en forpligtelse over for kommende generationer. Der er en klar konsensus om, at rygning er en af de største forebyggelige dødsårsager, og at der derfor er behov for ambitiøse og effektive tiltag for at reducere antallet af rygere.

Implementeringen af et lignende forbud i Danmark er dog ikke uden udfordringer. EU’s tobaksvaredirektiv udgør en potentiel hindring, da det kan begrænse Danmarks muligheder for at indføre et totalt forbud. Sundhedsministeriet har påpeget, at de nuværende EU-regler kan stå i vejen for et fuldt generationsforbud. Denne bekymring er blevet mødt med kritik fra eksperter, der argumenterer for, at EU-reglerne ikke bør bruges som en undskyldning for manglende politisk handling.

Ole Davidsen understreger, at folkesundheden skal have højeste prioritet, og at Danmark bør arbejde aktivt for at ændre EU-reglerne, hvis de spænder ben for livreddende initiativer. Han opfordrer til en mere intensiv indsats i Bruxelles for at sikre, at EU-lovgivningen ikke hindrer Danmarks mulighed for at beskytte sine borgeres sundhed. Derudover peges der på, at et generationsforbud kan suppleres med yderligere skrappere tiltag, såsom en fastsat slutdato for salg af tobak.

Den britiske model, der skelner mellem cigaretter og røgfri nikotinprodukter, fremhæves som et eksempel på en målrettet tilgang, der fokuserer på de mest skadelige produkter. Debatten om rygningens fremtid er fortsat i fuld gang, og udviklingen i Storbritannien kan meget vel danne præcedens for fremtidige politiske beslutninger i Danmark. Det er afgørende, at Danmark følger udviklingen nøje og vurderer, hvordan man bedst kan implementere effektive tiltag for at reducere rygning og forbedre folkesundheden





