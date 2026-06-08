Storbanker tier om AI-fyringer

Danske Bank og Nordea har annonceret fyringsrunder delvist begrundet med AI-effektiviseringer, men de vil ikke forklare, hvilke stillinger der nedlægges. Fagbevægelsen ser ingen tegn på AI-fyringer blandt medlemmer.

I sidste uge annoncerede Danske Bank , at de nedlægger 262 stillinger, heraf 199 i Danmark. Fyringsrunden begrundes delvist med effektiviseringer fra kunstig intelligens. Også Nordea har tidligere i år annonceret en større omstrukturering med henvisning til blandt andet AI-effektiviseringer, hvor 1500 stillinger forsvinder.

Men ingen af bankerne ønsker at stille op til interview om, hvilke konkrete stillinger der nedlægges på grund af AI. De henviser i stedet til generelle besparelser og effektiviseringer uden at specificere, hvordan teknologien påvirker medarbejderstaben. Dette skaber undren hos fagbevægelsen, der ikke ser tegn på AI-relaterede fyringer blandt deres medlemmer. Arbejdsløsheden i Danmark er fortsat nær historisk lav, hvilket gør det svært at vurdere de præcise konsekvenser af AI på beskæftigelsen.

Bankernes tavshed rejser spørgsmål om gennemsigtighed i omstillingsprocesser, hvor kunstig intelligens spiller en stadig større rolle. Danske Bank og Nordea er ikke alene; flere finansielle institutioner verden over implementerer AI til opgaver som kundeservice, risikovurdering og backoffice-funktioner. Men uden klare oplysninger om, hvilke jobtyper der påvirkes, er det vanskeligt for både medarbejdere og samfund at forberede sig på omstillingen. Fagforbund som Finansforbundet og PROSA efterlyser konkret information, så de kan hjælpe medlemmer med efteruddannelse og omplacering.

Samtidig peger eksperter på, at AI ofte fører til omdefinering af job frem for massefyringer, men i bankernes tilfælde synes nedskæringerne at være markante. Debatten om AI og beskæftigelse er ikke ny, men den aktuelle situation i Danmark viser, at selv i en tid med høj beskæftigelse kan teknologi fortrænge arbejdskraft. Mens nogle stillinger forsvinder, skaber AI også nye job, for eksempel inden for dataanalyse og AI-udvikling.

Overgangen kræver dog investeringer i kompetenceudvikling og en åben dialog mellem arbejdsgivere, fagforeninger og politikere. Indtil bankerne leverer detaljer, forbliver omfanget af AI-fyringerne uklart, og frygten for teknologisk arbejdsløshed ulmer. Det er afgørende, at virksomheder tager ansvar for at kommunikere deres omstillingsplaner, så samfundet kan tilpasse sig den digitale fremtid





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