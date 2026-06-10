Stor togaflsning og kompensationsansøgninger efter nedrevet køreledning

En nedrevet køreledning mellem Sorø og Ringsted førte til fuldstændig standsning af togtrafikken mellem Slagelse og Ringsted og derved også til langvarige forsinkelser. DSB modtager massivt antal ansøgninger om refundering af billetter, og direktøren peger på historisk høje forsinkelsestal.

Al togtrafik mellem Slagelse og Ringsted var aflyst fra søndag middag indtil klokken 06.00 mandag morgen. En nedrevet køreledning ved Sorø førte søndag til flere aflysninger i togtrafikken og længere rejsetid mellem landsdelene.

DSB har foreløbigt modtaget 7000 ansøgninger om refundering af togbilletter, efter at en nedrevet køreledning mellem Sorø og Ringsted aflyste togtrafikken mellem Ringsted og Slagelse søndag. Mandag havde 3000 passagerer søgt om kompensation efter søndagens udfordringer, og mere end dobbelt så mange har siden gjort det samme. Søndag omkring klokken 13 kom den første melding om, at togene mellem Slagelse og Ringsted holdt stille.

Lidt senere lød det fra DSB, at årsagen var en strømaftager oven på et tog, der havde viklet sig ind i en køreledning, der blev revet ned. En strømaftager, også kendt som en pantograf, sidder oven på toget og fører strømmen til togets motor. Hele trafikken på strækningen blev aflyst indtil mandag morgen klokken 06.00, hvilket medførte betydelige forsinkelser og øget rejsetid for rejsende mellem de forskellige regioner.

Kunderne kan anmode om kompensation hos DSB, hvis et tog er forsinket med over 30 minutter. Den 1. juni meddelte DSB's administrerende direktør, Flemming Jensen, til DR, at DSB indtil videre i 2026 har udbetalt 40 millioner kroner i kompensation, hvilket var et rekordhøjt beløb. I interviewet udtalte DSB-chefen, at han "ikke har oplevet så mange forsinkelser i togtrafikken i de sidste 11 år" som i år.

Hvis et tog er 30 minutter eller mere forsinket, kan rejsende få refunderet 50 procent af billetprisen. Er toget forsinket med 60 minutter eller mere, refunderes 75 procent af prisen, og ved forsinkelser på over 90 minutter gives fuld refusion. Derudover kan man få dækket op til 75 kroners udgifter til mad og drikke, hvis man opholder sig på en perron under ventetiden





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Togaflysning Køreledning DSB Kompensation Forsinkelser

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