Stor stos af skjult støtte i Socialdemokratiet vækker uro og kritiske spørgsmål om demokratisk åbenhed

En rapport afslører, at Socialdemokratiet gennem en hemmelig forening har ydet omfattende støtte til talrige kandidater. Forskere og partimedlemmer advarer om, at praksis underminerer transparens og medlemsdemokrati, og det rejser spørgsmål om, hvorvidt reglerne overholdes.

Omfanget af den skjulte partistøtte i Socialdemokratiet via Foreningen Kampagnebureauet er blevet afdækket som væsentligt større end tidligere kendt, og de mørklagte pengestrømme binder nu til flere af partiet's toppolitikere.

Inden valget blev udskrevet i februar, var der 33 ansatte i foreningen, et tal der overrasker eksperter. Professor i statskundskab Anne Skorkjær Binderkrantz fra Aarhus Universitet udtaler, at hun aldrig før har hørt om en så omfattende forening til partistøtte med et så stort antal medarbejdere. Hun understreger, at en sådan udvidelse sætter en tydelig streg under, hvor central en rolle foreningen har spillet.

Lektor Ditte Shamshiri-Petersen tilføjer, at jo mere omfattende og professionel støtten er, desto mere relevant bliver det for vælgerne at vide, hvem der står bag. Støtten kan ikke længere betragtes som ren praktisk hjælp, men som noget, der potentielt kan påvirke konkurrencen mellem kandidater i høj grad. Forskere peger på, at Socialdemokratiet udnytter en "foreningsfinte" for at omgå åndedragten i loven om åbenhed.

Denne praksis gor det umuligt for vælgerne at følge med i, hvem der donerer penge til partiet og hvem modtager støtte. Ifølge professor Binderkrantz, der også er forskningsleder for Magtudredningen, fører dette til manglende transparens, hvilket kan underminere tilliden til politikerne. Hun og lektor Shamshiri-Petersen mener, at der bør være gennemsigtighed både efter partierne og internt i partierne, så kandidaterne kæmper på lige vilkår og medlemmerne ved, hvem der støtter hvem.

Dette synes er især relevant i lyset af den vidtestraktes momentum, som Socialdemokratiet har haft. Efter TV 2's afsløring har medierne været i kontakt med et tocifret antal socialdemokratiske folketingskandidater, der alle har afvist at have modtaget støtte fra foreningen. Flere af disse kandidater er kritiske til foreningens hemmelige rolle, men ønsker ikke at udtale sig offentligt af frygt for konsekvenser for deres politiske karriere.

Et enkelt medlem, Johnni Maarup Andersen, netværksleder i Socialdemokratiets regnbuenetværk, skriver i en mail, at skjult støtte er grundlæggende problematisk både for demokratiet og partimedlemsdemokratiet og kræver alvorlig opmærksomhed fra den organisatoriske ledelse. Partimedlemmer udtrykker frustration og dyb bekymring over, at toppen i partiet i hemmelighed afgør, hvilke kandidater der får økonomisk støtte, hvilket føles som en uretfærdig kamp. Under valgkampen undgik langt de fleste socialdemokratiske kandidater at svare på, om de havde modtaget støtte, og fire afviste det.

Partiformand Mette Frederiksen svarede kun, at Socialdemokratiet overholder alle regler. Den lovgivning, der gælder, kræver, at bidragyderes navne fremgår af regnskabet, hvis støtten overstiger 25.700 kroner, og alle partier skal indsende regnskab til Folketinget senest 12 måneder efter årets slutning





