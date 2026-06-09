Stor omrokering i Socialdemokratiet: Ny udlændingeordfører og flere nye Poster

Efter regeringsdannelsen har Socialdemokratiet omfordelt en række centrale ordførerposter i folketingsgruppen. Den mindre kendte Frederik Vad får den profilerede udlændingeordførerpost, mens flere tidligere ministre og navnkundige politikere får andre vigtige opgaver. Omrokeringen viser, at partiet ønsker at satse på ny blod på nogle områder samtidig med, at erfarne hænder fastholdes i centraleroller.

Socialdemokratiet har gennemført en større omrokering af folketingsgruppens ordførerposter efter regeringsdannelsen i sidste uge. Gruppens nye formand Mattias Tesfaye forklarer, at man ønsker at styrke Frederik Vads rolle i de samfundsprægende diskussioner om danske værdier.

Samtidig forlader Thomas Skriver Jensen posten som udlændingeordfører. I et Facebookopslag lover han en hård kamp mod kriminelle udlændinge og mod dem, der udnytter landet. Han understreger, at udlændingepolitikken skal være stram, og at personer, der ikke aktivt tilvælger Danmark og danske værdier, ikke bør opholde sig her. statsminister Mette Frederiksen har tidligere betegnet udlændingepolitikken som et ultimativt krav. Socialdemokratiet vandt i 2019 valget, da mange vælgere skiftede fra Dansk Folkeparti, efter at partiet havne indført en strammere udlændingekurs.

Selvom gruppen er fuld af tidligere ministrene og profilerede politikere, er valget af den mindre kendte Frederik Vad som udlændingeordfører en bemærkelsesværdig beslutning. De etablerede profiler Mattias Tesfaye, Kaare Dybvad Bek og Rasmus Stoklund får andre vigtige poster. Mattias Tesfaye er blevet gruppeformand, Rasmus Stoklund er politisk ordfører, og Kaare Dybvad Bek er finansordfører. Sophie Hæstorp Andersen bliver kultur- og hovedstadsordfører.

Den tidligere gruppeformand Leif Lahn er ikke længere ordfører, men gruppens næstformand. Flere tidligere ministre får også fremtrædende opgaver: Flemming Møller Mortensen bliver udenrigsordfører, Lea Wermelin retsordfører, Simon Kollerup forsvarsordfører og Jesper Petersen klimaordfører





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Socialdemokratiet Udlændingepolitik Folketinget Ordførerposter Regjeringsdannelse

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