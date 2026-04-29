Stor konflikt mellem Folketidende og lokale politikere om anonyme kilder og kommunal støtte

En strid mellem Folketidende og flere politikere på Lolland er eskaleret efter en artikel baseret på anonyme kilder, der kritiserer kommunens administration. Den tidligere borgmester vil stoppe kommunal støtte til avisen.

En alvorlig konflikt raser mellem Folketidende , Lolland s lokale avis, og flere fremtrædende lokale politikere. Konflikten udspringer af en artikel baseret på anonyme udtalelser fra nuværende og tidligere byrådspolitikere, der hævder, at kommunens administration besidder den reelle magt, og at politikerne reduceres til blot at godkende beslutninger.

Denne påstand har vakt stor harme hos den tidligere socialdemokratiske borgmester, Holger Schou Rasmussen, som nu vil foreslå i byrådet, at kommunen stopper al økonomisk støtte til avisen, herunder abonnementer og annoncer. Han argumenterer for, at Folketidende ikke lever op til grundlæggende journalistiske principper om fairness og ansvarlighed. Spørgsmålet om, hvorvidt politikere bør boykotte medier, der publicerer uønskede historier, er central i denne sag.

Rasmussen mener bestemt ja, idet han påpeger, at der findes mange andre medier, og at han oplever, at Folketidende ikke leverer faktuel information, men snarere manipulerer. Han ser det som naturligt at spare på avisudgifter i en tid med budgetnedskæringer, selvom han ikke umiddelbart kan opgøre de præcise kommunale udgifter til avisen. Hans primære kritikpunkt er brugen af anonyme kilder, da han mener, at kritik bør fremsættes åbent i byrådet.

Han udtrykker dog tvivl om, hvorvidt de anonyme kilder faktisk har afgivet de påståede udtalelser, og kritiserer manglen på konkretisering og antallet af kritikere i artiklen. Debatten rejser spørgsmålet om, hvorvidt en kommune bør fjerne abonnementer og annoncer fra en lokalavis på baggrund af uenigheder og anonym kritik. Rasmussen sammenligner Folketidende med tabloidaviser som B.T. og Ekstra Bladet, og anklager den for at være clickbait-orienteret, manipulerende og splittende.

Han ønsker, at en lokalavis skal være en objektiv informationskilde, der belyser sager fra alle sider. Reaktionen fra Folketidende er stærk. Direktør og chefredaktør Ole Sloth drager paralleller til situationen i Ungarn, hvor Viktor Orbán har begrænset den frie presse, og spørger retorisk, om Danmark er på vej i samme retning. Han erkender, at beslutningen om at publicere en artikel udelukkende baseret på anonyme kilder er kontroversiel, men forsvarer den med, at avisen har krydstjekket oplysninger og udført grundigt faktatjek.

Han understreger, at avisen har en særlig forpligtelse til at sikre, at politikerne stiller sig frem, men at historien er vigtig, fordi flere af politikerne frygter konsekvenserne af at kritisere administrationen åbent. Sloth argumenterer for, at den massive kritik, der kommer fra mange forskellige kilder, er relevant, selvom den er baseret på anonymitet. Han er uforstående over for Rasmussens forslag om at stoppe al kommunal støtte til avisen og kalder det en trussel mod den frie presse.

Også den nuværende borgmester, Marie Louise Brehm-Nielsen, er utilfreds med artiklen. Konflikten understreger vigtigheden af en åben og konstruktiv dialog mellem politikere, administration og medier. Spørgsmålet om anonymitet i journalistikken er centralt, og debatten rejser spørgsmål om, hvorvidt anonyme kilder kan bruges legitimt, og hvilke konsekvenser det kan have for tilliden til medierne og den offentlige debat.

Folketidendes beslutning om at publicere artiklen baseret på anonyme kilder er truffet i en situation, hvor kommunen har oplevet en negativ udvikling over de seneste 12-16 år, og hvor der er en udbredt frygt for, at kommunen kan komme under statsadministration. Sloth mener, at det er vigtigt at give en stemme til dem, der ikke tør tale åbent, og at den massive kritik, der kommer fra mange forskellige kilder, er relevant.

Han afviser dog Rasmussens sammenligning med tabloidaviser og fastholder, at Folketidende er en seriøs lokalavis, der har til formål at oplyse og belyse sager fra alle sider. Konflikten har potentiale til at eskalere og kan få konsekvenser for forholdet mellem kommunen og Folketidende i fremtiden. Den rejser også vigtige spørgsmål om den frie presses rolle i et demokrati og om grænserne for, hvad der er acceptabel kritik





