Stor hyldest til Nikolaj Markussen i potentielt sidste hjemmekamp

TTH Holstebros Nikolaj Markussen blev fredag aften hyldet i Gråkjær Arena, da det potentielt var hans sidste hjemmekamp før et farvel til håndboldkarrieren efter 20 år.

Fredag aften sikrede TTH Holstebros håndbold herrer sig en fortsat chance for en semifinaleplads ved at vinde over Mors-Thy Håndbold . Midt i jublen og kampens intensitet var aftenen dog særligt betydningsfuld for en enkelt spiller: Nikolaj Markussen .

Den 37-årige venstre back, der har været en central figur i Holstebro i fem sæsoner, blev hyldet af fans og holdkammerater, da fredagens kamp potentielt kunne være hans sidste hjemmebaneopgør. Efter denne sæson har Markussen besluttet at indstille sin imponerende håndboldkarriere. Stemningen i Gråkjær Arena var tydeligt præget af denne erkendelse, og Markussen selv bekræftede, at det gjorde aftenen ekstra speciel. Han udtrykte sin taknemmelighed over at se mange mennesker, der betyder meget for ham, til stede i hallen.

Det var en følelse af at sige farvel til et kapitel, der har fyldt en stor del af hans liv. Hyldesten til Nikolaj Markussen var omfattende og rørende. Han blev flankeret af sin hustru og børn, mens han modtog varme ord fra klubbens direktør, John Mikkelsen. Derudover blev en videohilsen afspillet, der indeholdt beskeder fra tidligere og nuværende holdkammerater, herunder prominente landsholdsspillere som Niklas Landin, Casper U. Mortensen og Rasmus Lauge.

Markussen var tydeligt berørt af denne gestus og udtrykte sin glæde over, at han havde efterladt et positivt indtryk på de mennesker, han havde mødt gennem sin 20 år lange karriere. Han fremhævede det som fantastisk at dele øjeblikket med sin familie og se den anerkendelse, han havde modtaget. Nikolaj Markussens karriere er spækket med imponerende præstationer. Han har vundet EM-guld og VM-guld med det danske landshold og har også deltaget ved OL.

Han fremhævede også en sejr med AG København i Champions League-semifinalen i 2012, mens han spillede for Atlético Madrid, som et af sine største øjeblikke. Hans karriere har desuden inkluderet perioder i klubber som Skjern Håndbold og Bjerringbro-Silkeborg. Markussen erkendte, at håndbold har domineret de seneste 20 år af hans liv, og at det er en stor del af hans identitet, han nu lægger til side.

Han beskrev det som en speciel og følelsesladet proces at skulle omstille sig til en tilværelse udenfor håndboldbanen. Han fremhævede Holstebro som et sted, hvor hans børn er vokset op og har udviklet en stærk tilknytning til klubben og byen. Hans søn er endda blevet en integreret del af opvarmningsritualet, hvilket Markussen finder særligt rørende. Han roste Holstebro for sine mange ildsjæle og det stærke fællesskab.

Selvom han endnu ikke har lagt konkrete planer for fremtiden, ser han frem til den kommende kamp mod Skanderborg Håndbold og håber på en velfortjent lang sommerferie. Han udtrykte et ønske om at nyde tiden med sin familie og reflektere over de mange oplevelser, han har haft gennem sin håndboldkarriere. Afslutningen på en æra er nær, men minderne og bedrifterne vil leve videre





