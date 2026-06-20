Stor ebolaepidemi i Øst-Congo: Over 200 døde og udbruddet er ikke under kontrol

En ebolaepidemi af bundibugyo-varianten har ramt Den Demokratiske Republik Congos østlige provinser. Mere end 245 personer er omkommet, og udbruddet er fortsat ikke under kontrol. Danmark støtter indsatsen med 33 millioner kroner til overvågning, forebyggelse og behandling.

Der er udbrudt en alvorlig ebolaepidemi i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo, hvor smitten hidtil har kostet over 200 mennesker livet. Ifølge sundhedsminister Samuel Roger Kamba er i alt 245 personer døde som følge af den smitsomme virussygdom, og udbruddet er fortsat ikke under kontrol.

Sygdommen, der hidrører fra den sjældne bundibugyo-variant, har sit epicenter i Ituri-provins, men også de tilstødende provinser Nordkivu og Sydkivu er hårdt ramt. Der er endnu ingen godkendt behandling eller vaccine mod denne form for ebola, og Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anslår en dødelighed på mellem 30 og 50 procent. De første symptomer ligner ofte influensa med feber, hovedpine og træthed, før det kan udvikle sig til alvorligere tilstande som opkast, diarré og i nogle tilfælde indre og ydre blødninger samt organsvigt.

Spredningen sker ved direkte kontakt med kropsvæsker fra smittede personer, hvilket kræver streng isolering og beskyttelsesudstyr for det medicinalpersonale, der kæmper på fronten. Sundhedsministeren roste i et opslag på X det medarbejdernes indsats og oplyste samtidig, at 80 patienter er kommet sig og er udskrevet fra ebola-behandlingscentrene. Konfliktsituationen i regionen, der har varet i år, gør dog arbejdet ekstremt udfordrende, da bevægelser og adgang til certain områder er begrænset.

For at støtte indsatsen har Udenrigsministeriet i Danmark allokeret 33 millioner kroner til forbedret sygdomsovervågning, smitteforebyggelse, patientbehandling og udstyr til beskyttelse af personalet. Midlerne skal primært rettes mod de hårdt ramte provinser, hvor behovet er størst. Verdenssamfundet følger udbruddet tæt, da en større spredning ud over regionen ville være alvorlig, ikke mindst på grund af den høye dødelighed og manglen på kur





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