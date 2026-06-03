Stoppet for letbane i Odense: Tog strandet under gangbro på Nyt OUH

Odense Letbane er midlertidigt standset, efter Trafikstyrelsen har trukket tilladelsen til kørsel under en gangbro på Nyt OUH, hvor tre tog blev strandet på den forkerne side. Erstatningsbusser kører nu.

Fra lørdag er der midlertidigt stoppet for letbanetrafik i Odense, efter Trafikstyrelsen har trukket tilladelsen til at køre under en gangbro, der forbinder to bygninger på Nyt OUH.

Problemet er, at tre tog blev strandet på den forkerne side af broen, et sted hvor de ikke har tilladelse til at passere, uanset om de er tomme eller ej. Lotte Steensberg, kommerciel chef hos Odense Letbane, udtrykker stor frustration over situationen, da man gerne vil køre med letbanen og betjene Odenses borgere. Hun bemærker, at det er rigtig træls, at trafikken nu er stoppet.

Det er stadig uklart, hvorfor broens understøtning blev fjernet og hvorfor Trafikstyrelsen ikke kan godkende kørsel under broen, på trods af at totalentreprenøren OHPT har lovet at fremskaffe dokumentation for, at sikkerheden er tilstrækkelig. OHPT har tidligere påpeget, at de mener sikkerheden er god nok, men myndighederne er ikke overbevist. Som følge af dette må de tre tog, der hidtil har kørt på en del af strækningen, nu gå i service og erlagres.

Fra lørdag kører der derfor kun erstatningsbusser langs hele letbanestrækningen, hvilket betyder, at passagerer skal tilvælge denne alternativ transport. Odense Letbane oplyser, at busserne vil køre hvert kvarter for at kompensere for den mistede hurtige kollektive transport. Situationen er endedal på færde, og der er ingen klar tidsramme for, hvornår letbanen kan genetablere sin drift under broen





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