Østkyst Hustlers fejrer 30 års jubilæum: Sangen 'Han får for lidt' fortsætter med at definere dansk rap

For 30 år siden slás Østkyst Hustlers igennem med 'Han får for lidt' fra albummet 'Fuld af løgn'. Historien om den danske rapgruppes uventede succes, fra en juleføljeton i Børneradio til Grammy-priser og kultstatus, og hvordan en misforståelse skabte deres navn. Gruppen markerer jubilæet med sommerkoncerter.

For tredive år siden, i 1996, ændrede Østkyst Hustlers det danske musiklandskab med deres nummer 'Han får for lidt' fra albummet 'Fuld af løgn'. Sangen, der handler om en forfængelig ung mand, der konstant spejler sig selv, blev en uundgåelig hit og solgte over 140.000 eksemplarer, hvilket gav albummet syvdobbelt platin-status.

Gruppen, der bestod af Bossy Bo, Nikolaj Peyk og Jazzy H, ryddede faktisk bordet ved Grammy-uddelingen, hvor de modtog priser der normalt ikke blev tildelt danske rapbands. Deres historie begynder dog ikke med en strategisk plan, men snarere med en misforståelse. Bandnavnet 'Østkyst Hustlers' var oprindeligt tænkt som titlen på et konceptalbum, der skulle have verdens længste rap, og det blev til et navn efter en fejl i en avis.

Også albumtittelen 'Verdens længste rap' blev fejllæst af en avis, hvilket tilføjede til forvirringen. Selve idéen til sangen 'Han får for lidt' kom fra en bemærkning fra tidligere MC Einar-medlem Nikolaj Peyk, der overvejede at gendanne gruppen for at rappe om folk, de var arrige på. Da han foreslog det til Einar, svarede denne blot: 'Det er bare, fordi de får for lidt.

' Denne sætning blev kernen i en af de mest ikoniske sange i dansk rap. Inden 'Han får for lidt' kom, havde de tre lavet en juleføljeton i Børneradio på P3, 'Bo, han hadede ikke julen, men det var tæt på', der var så populær at DR udgav den på CD. De var ikke egentlig et band endnu, men successtenen gav dem mulighed for at lave et rigtigt album.

Da de startede arbejdet på deres første rigtige album, var de usikre.

'Vi kiggede på hinanden og tænkte: Fuck, hvad laver vi? Vi kommer til at sælge 50 eksemplarer,' husker Bossy Bo. Trods deres tvivl og en generel skepsis mod rap i Danmark på daværendetidspunkt, blev 'Verdens længste rap' et kæmpe salgssuccess.

'Fuld af løgn' fra 1996 blev endnu større. Sangen 'Han får for lidt' var direkte inspireret af Bossy Bos egen person. Han afslørede senere, at teksten handlede om ham selv og hans forfængelighed: 'Jeg stod altid foran spejlet og smurte mig ind i det ene og det andet, og det så Nikolaj og tænkte: Det der, det skal vi skrive om.

' Efter 'Fuld af løgn' tog gruppen en lang pause på 22 år, før de i 2020 udgav albummet 'Tusind timer' sammen. Østkyst Hustlers er et eksempel på, hvordan en kombination af tilfældigheder, en god idé og et uforglemmeligt refræn førte til en kultstatus, der holder ved i årtier.

Deres musik er en vigtig del af den danske kulturarv, og deres 30-års jubilæum markeres med en række koncerter denne sommer, hvor fans kan opleve liveversionerne af de klassiskenumre, der definerede en generation





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Østkyst Hustlers Dansk Rap Han Får For Lidt Fuld Af Løgn Bossy Bo

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