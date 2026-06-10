Stjålne nazidokumenter fra Rigsarkivet oprullet på auktion i Tyskland

Forfatteren Martin Q. Magnussen har afsløret, at dokumenter, der blev stjålet fra Rigsarkivet for 14 år siden, nu sælges på en aukktion i Düsseldorf. Dokumenterne vedrører danske nazister i tysk krigstjeneste og er af stor historisk værdi. Op til halvdelen af de oprindeligt stjålne dokumenter er stadig ikke fundet.

Uerstyttelige dokumenter fra Rigsarkivet om danske nazister i tysk krigstjeneste blev i denne uge sat til salg på en auktion i Düsseldorf . Det er nu 14 år siden, at et opsigtsvækkende tyveri af dansk kulturarv fra Rigsarkivet blev opdaget, og op imod halvdelen af dokumenterne er stadig ikke fundet eller returneret.

Weekendavisen har afsløret, at stjålne dokumenter fra Rigsarkivet bliver solgt i udlandet. På en jubilæumsauktion torsdag i Düsseldorf har det tyske auktionshus Felzmann & Fischer omkring en snes dokumenter til salg, der alle vedrører danske nazister i tysk krigstjeneste. Dette er præcis den type arkivalier, som blev stjålet fra Rigsarkivet, og opdagelsen er igen lavet af forfatteren Martin Q. Magnussen. Hans historie som journalist og forfatter er præget af skarpe afsløringer og dybdegåendehistorieforskning.

Efter jurastudier på Aarhus Universitet uddannede han sig som journalist ved Danmarks Journalisthøjskole i 1992. Han har arbejdet på Horsens Folkeblad, Jyske Vestkysten og Radio Gladsaxe og siden 1996 på Weekendavisen. I 2011 afslørede han hjerneforskeren Milena Penkowa og Danmarkshistoriens største sag om videnskabelig svindel. Han har også dokumenteret, at den danske diplomat i Berlin Vincens Steensen-Leth under krigen hjalp Stauffenberg-gruppen, der forsøgte et attentat på Hitler, samt opklaret omstændighederne omkring forfatteren Herman Bangs død i et tog i USA.

Blandt hans bøger findes Tandlægens masker, Forførerne, Flaskens ånd, Generalen - Kjeld Hillingsø og Det fordømte menneske - Jørgen Leth og den nye sædelighedsfejde. Denne nye afsløring understreger den fortsatte udfordring med at Sikre, at stjålet kulturarv ikke forsvinder i private hænder i udlandet, og rejser spørgsmål om sikkerheden ved arkiver med følsomt historisk materiale. Sagen handler ikke kun om enkeltyverier, men om en systematisk bortførelse af dele af nationens hukommelse og mødet mellem historiens mørke kapitler og moderne markeder.

Magnussens arbejde viser vigtigheden af журналиstisk efterforskning for at bevare den historiske sandhed og retfærdighed





weekendavisen / 🏆 24. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rigsarkivet Nazister Krigstjeneste Auktion Düsseldorf Martin Q. Magnussen Tyveri Kulturarv Tyskland Arkivalier

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mona Juul foreslår skattefradrag for avisabonnementer for at bekæmpe fake newsPolitiker Mona Juul fra Venstre har foreslået et skattefradrag for avisabonnementer, både trykte og elektroniske, som et værn mod misinformation og AI-drevet journalistik. Forslaget er blevet mødt tavshed fra mediebranchen, men kritikere peger på, at det er en del af en tendens til økonomiske særordninger og en form for statslig opdragelsesregime. Forfatteren nedtoner også, at danskerne allerede betaler store beløb til DR og mediestøtte, og at forslaget potentielt påvirker valg af medieforbrug. Artiklen anfører, at hvis politikerne er bekymrede for misinformation, burde de starte med at forbedre åbenhed og offentlighedsloven.

Read more »

Europa er splittet: Kampfly-fiasko blotlægger industriel kriseDa Frankrig og Tyskland opgiver deres fælles sjette generations-kampfly, risikerer den efterfølgende splittelse at cementere Europas afhængighed af udenlandske militærleverancer.

Read more »

Tyskland, England... eller Norge? Danskerne er klar til at holde med andre VM-landeNy meningsmåling viser, at det tyske landshold er det, som flest danskere vil heppe på ved VM.

Read more »

EU's asyl- og migrationspagt træder i kraft mens flere lande fastholder grænsekontrolFredag træder EU's asyl- og migrationspagt i kraft efter otte års forberedelser. Pagten skal styrke kontrollen ved EU's ydre grænser, men ni EU-lande fastholder alligevel midlertidig intern grænsekontrol, hvilket skaber kritik fra EU-Parlamentet. Den danske grænsekontrol mod Tyskland er forlænget til 12. juli. Migranttallet er faldet, men landene vover ikke at afskaffe kontrollerne trods pagtens ikrafttrædelse.

Read more »