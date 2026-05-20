Stjålet svinemedicin fra svinetransportfirma i Herning

Politiet i Herning har bekræftet, at svinetransportfirmaet H&S Westergaard i Sunds er blevet ramt af indbrud, hvor svinemedicin, primært antibiotika, er blevet stjålet. Det er sket i tidsrummet mellem mandag den 18. maj og tirsdag den 19. maj.

Et svinetransportfirma fra Sunds har fået stjålet skabe fulde af antibiotika, oplyser lokalpolitiet i Herning . Det er firmaet H&S Westergaard , der i tidsrummet mellem klokken12 mandag den 18. maj og klokken 08.30 tirsdag den 19. maj har haft indbrud, uddyber politikommissær Henning Præstegaard.

Nogen har været inde i deres stalde og brække medicinskabe op. Og fra de stålskabe er der stjålet svinemedicin, primært antibiotika, siger Henning Præstegaard, der kan oplyse, at der ud fra en skønsmæssig vurdering er stjålet for en samlet værdi på 10.000 kroner begge steder. Skulle man finde det nogle steder, skal man ringe 114. Så skal vi nok hente det og destruere det eller få leveret det tilbage til ejerne, siger politikommissæren





