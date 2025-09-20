Stine Bjerre Mortensen siger farvel til håndbold-VM efter 15 år

Efter 15 år som vært på TV 2's håndbolddækning træder Stine Bjerre Mortensen tilbage fra rollen. Beslutningen skyldes ønsket om at prioritere familietid og give sin søn en mere nærværende jul. Heidi Møller Sindberg overtager værtsrollen for VM-slutrunden, mens Danmark jagter endnu en medalje.

Når kvindernes håndbold -VM sparkes i gang til november, bliver det en begivenhed med en markant ændring for mange håndbold fans. Stine Bjerre Mortensen , der i 15 år har været et ikon for TV 2 's dækning af håndbold kvindernes slutrunder, har valgt at træde tilbage fra sin rolle. Det markerer første gang i mange år, at december måneden vil være uden hendes værtsskab, når Danmark løber på banen i de tyske og hollandske haller fra den 26. november til 14. december.

Dette skifte signalerer en ny æra for håndbolddækningen og sætter fokus på en ny generation af tv-værter, der skal bære arven videre.\Beslutningen om at stoppe er ikke et resultat af karriereændringer, men er drevet af kærlighed og et ønske om at prioritere familietid. Stine Bjerre Mortensen udtrykker ønsket om at skabe en mere nærværende jul for sin søn, Carlo, der blev født i december 2022. Hun har fortalt, at hun ønsker at give ham en barndom fyldt med meningsfulde fødselsdagsminder og decembertraditioner, hvilket ikke harmonerer med rejser og arbejdet under en slutrunde. Hendes beslutning er et tegn på prioritering af familielivet og en anerkendelse af vigtigheden af at være til stede i de særlige øjeblikke i et barns liv. Dette valg understreger også den udfordring, mange kvinder står overfor, når de skal balancere en succesfuld karriere med moderskabet.\TV 2 har allerede fundet en erstatning i Heidi Møller Sindberg, der er kendt fra stationens ligadækning. Hun overtager rollen som vært ved VM-slutrunden og får følgeskab af eksperterne Lærke Møller og Sofie Bæk. Sindberg har stor viden om sporten og har fulgt dansk håndbold tæt i flere sæsoner både som reporter og vært. Det bliver hendes første store slutrunde som frontfigur for landets håndboldpublikum. Mens Stine Bjerre Mortensen træder ud af håndboldarenaen for at nyde familietid og fødselsdagskager, er der store forventninger til det danske landshold ved turneringen. Efter at have vundet sølv ved EM sidste år, er forventningerne høje til, at holdet vil kæmpe med om topplaceringerne igen. VM 2025 bliver derfor et farvel eller et 'på gensyn' til en tv-profil, som har sat sit præg på håndboldverdenen i næsten to årtier. Hendes afsked markerer ikke blot et skifte i tv-dækningen, men også en refleksion over forandringer i arbejdslivet og prioritering af familielivet





